Rastignano si veste per le feste. Negozi aperti e tanta allegria

Sabato dalle 10 alle 17, ritorna la nuova edizione di ’Rastichristmas’, tradizionale festa di strada prenatalizia che anima le vie del paese. L’evento, realizzato dal Comitato ’Le Botteghe di Rastignano’ e da Rastitown, in collaborazione con l’Associazione Creartisti e il patrocinio del Comune di Pianoro e di Confcommercio Ascom Bologna, punta su una formula consolidata e di successo.

Ai pubblici esercizi e ai negozi del territorio, aperti per gli ultimi acquisti di Natale, si affiancheranno caldarroste, vin brulè, banchetti delle realtà associative locali e, naturalmente, l’immancabile Babbo Natale.

I portici di via Andrea Costa, inoltre, saranno animati dal tradizionale mercatino di Natale a cura dell’Associazione Creartisti mentre, a partire dalle 14,30, il Palazzaccio sarà teatro dallo spettacolo di burattini del Teatrino dell’Es di Vittorio Zanella. "Siamo felici di riportare anche quest’anno nelle nostre strade e nelle nostre botteghe lo spirito del Natale - sottolinea Silvia Ferraro, presidente del Comitato ’Le Botteghe di Rastignano’ e vertice di Confcommercio Ascom Pianoro -. Le festività sono un momento con un valore anche sotto il profilo commerciale: in un contesto socioeconomico difficile come quello attuale, la giornata di sabato punta a rappresentare per i servizi di prossimità del paese una vetrina importante".