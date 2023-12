Rastrellamenti di Amola. La fiaccolata della memoria

‘Le radici della memoria’: San Giovanni in Persiceto ricorda i rastrellamenti. In occasione del 79esimo anniversario del rastrellamento di Amola, Le Budrie e Borgata Città (5 dicembre 1944 – 5 dicembre 2023), il Comune ha organizzato la commemorazione del tragico evento in collaborazione con Anpi sezione di Persiceto. Nella mattinata di domenica scorsa si è svolta la cerimonia ufficiale davanti ai cippi commemorativi. Nel pomeriggio, nella sala consiliare del municipio si è tenuta la presentazione del libro ‘Una storia, tante voci. Memorie e immagini della seconda guerra mondiale nel Persicetano e oltre’. Mentre oggi , sempre a commemorazione del rastrellamento, con ritrovo alle 6,15 davanti al monumento ai Caduti di Amola, si terrà la consueta ‘Fiaccolata da Amola a Sant’Agata’, a cura di Anpi sezioni di Persiceto e Sant’Agata patrocinata dal Comune. Alle 6,30 si partirà a piedi verso Sant’Agata, con arrivo previsto per le 7,30 al teatro comunale dove si terranno alcune letture a tema.

In serata, alle 20,30 nella sala consiliare del municipio, si terrà poi la presentazione del libro ‘L’ombra non è mai così lontana’ (Oblomov, 2023) di Leila Marzocchi, promossa dalla biblioteca comunale ‘Giulio Cesare Croce’, sezione adulti. Per l’occasione dopo i saluti istituzionali di Maura Pagnoni, assessore alla Cultura, interverranno Alberto Preti, docente di storia contemporanea dell’Università di Bologna, autore del libro ‘Sabbiuno di Paderno, 1944’ e Leila Marzocchi, autrice. Modera Giorgio Franzaroli, fumettista. Ingresso libero.

p.l.t.