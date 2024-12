Rastrellamento del 5 dicembre del ’44. Corteo con fiaccolata per non dimenticare

Giovedì Anzola ricorda il rastrellamento del 5 dicembre 1944. Alle 19,30 fiaccolata e corteo dalla chiesa parrocchiale dei santi Pietro e Paolo. In piazza Berlinguer verrà deposta la corona al monumento al partigiano. Quindi in piazza Giovanni XXIII sarà inaugurata la panchina civica che ricorda la settima Gap (gruppo di azione partigiana), realizzata dal Centro culturale anzolese e dall’Anpi. Seguirà la commemorazione del rastrellamento con esposizione del palio commemorativo. Alle 20,45 in biblioteca ‘Stavamo giocando tra le nuvole’, concerto degli allievi del centro culturale anzolese coordinati e diretti dai maestri Max D’Adda e Sergio Altamura.