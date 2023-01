Rastrelliere comunali per i pendolari in bici

Mobilità in bici, installate 14 nuove postazioni sul territorio a Granarolo. È stata completata l’installazione delle postazioni portabici sul territorio. Si tratta complessivamente di 14 posteggi, composti ognuno da cinque rastrelliere con una capienza di almeno due biciclette ciascuna. Sono rastrelliere del tipo alto, con la possibilità di utilizzo anche per bici da bambini. La tipologia alta è stata preferita perché, secondo gli ultimi standard emersi da ricerche per i piani di mobilità comunali, sono più comode da usare e più visibili ai fruitori. Per il Comune è il primo progetto che valorizza dotazioni utili all’intermodalità tra trasporto pubblico e ciclabili del territorio, sia in ambito urbano che nei poli industriali, dando in questo caso seguito al progetto Bike to Work, nato per sviluppare la mobilità dei lavoratori. I posteggi sono stati inseriti il più possibile vicino alle fermate del servizio di trasporto pubblico o in aree centrali.

Si trovano nel capoluogo alla scuola elementare, scuola media, piazza del Popolo, biblioteca comunale, fermata bus San Donato fra centri commerciali e polo industriale, a Viadagola nel parcheggio della chiesa, presso la fermata bus di via Roma e al campo sportivo presso fermata bus di via Roma. A Quarto sono alla fermata bus di via San Donato presso incrocio semaforico con via Badini, al parco della Zenetta in via San Donato nei presso della fermata bus e della nuova ciclabile, in via Badini polo industriale nei pressi della fermata bus presso incrocio con via Caduti per la Libertà, a Cadriano all’accesso del parco Alberto Sordi, all’accesso del parco Verdevolo, alla fermata bus di via Matteotti vicino incrocio con via Nuova. Infine a Lovoleto si trovano all’accesso del campo sportivo. L’investimento per l’installazione delle 14 postazioni è di 21.435 euro, di cui 11.535 finanziati dalla Regione.

Zoe Pederzini