Rating sociale diventa A+: "Grazie ai nostri valori"

Emil Banca migliora il proprio rating sociale e ambientale, grazie a Microfinanza Rating – ente indipendente accreditato a livello mondiale – che le assegna un A+. La Bcc presente in tutta l’Emilia e nel mantovano, così, dalla valutazione A- passa ad A+. Microfinanza Rating, oltre agli aspetti di "coerenza tra l’attività della banca e la missione aziendale" (dichiarata nell’articolo 2 dello statuto sociale), sottolinea "come i principali vantaggi competitivi di Emil Banca risiedano nella qualità della relazione con i clienti e nell’approccio pro-attivo e vicino alle comunità di riferimento", segnalano da Emil Banca. "Operare senza scopo di lucro per perseguire uno sviluppo equo, solidale e sostenibile delle comunità in cui siamo presenti è la missione che ci hanno affidato, più di un secolo fa, i nostri soci fondatori. Oggi, per la quarta volta, un ente esterno e di rinomata affidabilità, riconosce che il nostro modo di fare banca è coerente con quei valori e obiettivi", commenta il presidente Gian Luca Galletti (foto). Aggiunge il direttore generale Matteo Passini: "Dieci anni fa avevamo poco più di 23mila soci e circa quattro miliardi di euro di mezzi amministrati. Oggi oltre 56mila soci e 11 miliardi di mezzi amministrati".