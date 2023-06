Raul Cremona apre l’estate del Gran Reno

Con il cabaret di Raul Cremona (già Zelig e Mai dire gol) oggi al Gran Reno di Casalecchio prende il via la rassegna estiva negli spazi della terrazza panoramica con vista sui colli. Primo festival del centro commerciale appena ampliato e dotato di una nuova arena che occupa buona parte di questo grande attico dedicato all’intrattenimento, interamente attrezzato e in grado di accogliere fino a 900 persone. Questa prima ‘summer fest’ comprende dodici appuntamenti gratuiti (prenotazioni e modalità sulla app Io&Gran Reno) rivolti ad adulti e bambini.

Alle 21 sul palco il recital di Raul Cremona condito di magia, prestidigitazione, giochi di parole, musica, gag e maschere di ogni tipo. Domani sullo stesso palco arrivano gli Zero Assoluto, il duo musicale romano composto da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi che ha conquistato il pubblico con brani come Per dimenticare, Semplicemente, Appena prima di partire. Quella degli Zero Assoluto sarà un’esibizione con le hit più conosciute dei loro 20 anni di carriera, compreso l’ultimo singolo Sardegna. Questo primo fine settimana si chiude domenica alle 18,30 con il Magic Show delle Winx: uno spettacolo di magia e divertimento che lascerà a bocca aperta grandi e piccoli. La prossima settimana quattro appuntamenti a partire da giovedì con il PanPers comedy show: il duo composto da Andrea Pisani e Luca Peracino. Il giorno seguente sempre alle 21 la cover band Queen on Fire infiammerà il palco con le canzoni più amate dei Queen, coi grandi successi firmati da Freddie Mercury. Ancora musica sabato 1 luglio con Cricca e Aaron, cantanti e amici dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, daranno vita a un concerto live. La settimana si chiuderà con Charlotte M.: domenica 2 luglio la giovane youtuber e influencer si esibirà tra canto e ballo e incontrerà sul palco i suoi fan.

Gli appuntamenti continuano poi il 5 luglio con l’esibizione della Bononia Sound Machine, soul-funk band di dodici elementi nata a Bologna nel 1992, tra le più apprezzate del panorama italiano della black music.

Il giorno dopo i match di improvvisazione teatrale messi in scena dalle squadre del gruppo artistico 16 Lab Experiencial Training mentre l’8 luglio Sabato 8 luglio sarà la volta dei ritmi hip-hop con il concerto live del rapper Anastasio: il vincitore della dodicesima edizione di X Factor proporrà una selezione dai suoi album Atto zero e Mielemedicina e dei suoi singoli più noti.

Ultimo appuntamento il 9 luglio per una giornata interamente dedicata allo Zecchino d’Oro con tanto di casting per scegliere i nuovi protagonisti della prossima edizione del festival dedicato alla musica per bambini. Il tutto in preparazione del grande ritorno, il 14 luglio, del Cinema d’estate e le sue 52 pellicole.

g.m.