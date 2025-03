Ravaglia e le vetrine rossoblù: "Palazzo Re Enzo"

Un ponte tra città e squadra. Una testimonianza d’amore, di passione e fede calcistica, per affiancare il Bologna nella corsa per un posto in Europa. Dalle maglie, fino ai gadget e le sciarpe esposte in bella vista, le vetrine rossoblù – iniziativa lanciata da Confcommercio Ascom per il secondo anno consecutivo – confermano ancora una volta lo spirito di appartenenza dei bolognesi alla squadra, vero e proprio motore di un progetto che coinvolge i commercianti, schierati in prima linea, e il territorio.

Daniele Ravaglia, presidente di Bologna Welcome, anche quest’anno l’iniziativa vedrà la vostra preziosa collaborazione.

"Non abbiamo esitato un secondo, perché amiamo Bologna e la nostra squadra. Come è già stato evidenziato dallo straordinario successo dello scorso anno, si tratta di un’iniziativa che è animata da un grande valore sociale. Pensiamo anche solo al fascino che si può percepire camminando per le vie, per una passeggiata o per fare acquisti, e rimanere così coinvolti da questi colori, capaci d-i restituire una grande allegria a tutti. La fantasia e il lavoro dei commercianti, che hanno un grande merito, rendono in questo modo la città ancora più attrattiva".

Quali sorprese ci saranno?

"Anche quest’anno illumineremo di rossoblù i nostri principali attrattori, in particolare Palazzo Re Enzo, così come allestiremo le nostre vetrine che si affacciano su piazza Maggiore, cuore della città, e gli spazi di ExtraBo".

A livello turistico, invece, cosa significa raggiungere un posto in una competizione europea?

"Il successo sportivo raggiunto l’anno scorso ha comportato parallelamente un’importante ricaduta economica sul territorio. Proprio come successo, ad esempio, in occasione della partita contro il Borussia Dortmund, dove è stato registrato un picco significativo di turisti. Bologna Welcome si pone come interlocutore anche per le agenzie di viaggio straniere: assistiamo e accompagniamo chi arriva qui, perché desideriamo che il tifoso possa diventare anche un vero e proprio turista. L’obiettivo è dimostrare, infatti, come anche in queste occasioni la nostra città sia particolarmente accogliente".

L’iniziativa replica. E la speranza è che si possano replicare anche buoni risultati alla fine del campionato…

"Il Bologna è una squadra in fortissima crescita, con un’ottima determinazione: questo è sotto gli occhi di tutti. È grande, infatti, il ringraziamento da rivolgere alla proprietà, che ha costruito una squadra sulla quale possiamo avere grandi prospettive, non solo per il presente ma anche per il futuro, per mantenere così un livello di tutto rispetto. Un posto in Europa sarebbe meritato".

Quando è partito il suo legame ‘rossoblù’?

"Ero un ragazzino, ma ricordo ancora perfettamente il momento in cui stavo ascoltando la telecronaca durante la partita in cui vincemmo il campionato. E ancora oggi mi ricordo quella formazione a memoria. Fu un’emozione fortissima, come fortissima fu quella raggiunta lo scorso anno con la qualificazione in Champions League".