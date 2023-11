Ravaglia, incarico nella sanità

Daniele Ravaglia è il nuovo presidente della Fondazione ricerca scienze neurologiche dell’Ausl di Bologna. Fresco di nomina al vertice di Bologna Welcome, il vicepresidente di Confcooperative Terre d’Emilia ed ex direttore di Emil Banca è stato nominato dal consiglio di amministrazione della Fondazione, che si è riunito nei giorni scorsi. A passare il testimone è il professor Pietro Cortelli, fondatore e ideatore della Fondazione. "Ringraziamo il professor Cortelli per il preziosissimo impulso, nonché per l’idea che ha portato alla nascita della Fondazione e per l’impegno profuso nella fase costitutiva e nel suo primo anno di vita. La Fondazione si apre a un nuovo importante attore del territorio che potrà contribuire a rendere la ricerca dell’Irccs Istituto Scienze Neurologiche sempre più attrattiva nei confronti di altre realtà imprenditoriali", è il messaggio del direttore generale dell’Ausl, Paolo Bordon. "Desidero ringraziare la Fondazione per la fiducia. Sento il peso della responsabilità nell’assumere la presidenza di una realtà così qualificata e capace di rappresentare quello spirito di solidarietà a cui ho sempre cercato di ispirarmi nei tanti anni di servizio nel mondo dell’impresa, in particolare come cooperatore – dichiara Ravaglia –. Oggi mi affaccio a un mondo per me nuovo, quello sanitario, cercherò di portare in dote la concretezza e lo spirito di servizio verso ideali alti, di cui la cooperazione è maestra".