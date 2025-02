Bologna, rave di Capodanno: 70 fogli di via e oltre 200 identificati

Bologna, 3 febbraio 2025 – Sono 70 i fogli di via obbligatori dal Comune di Bologna emessi nei confronti di alcuni dei partecipanti al rave 'Sound of Freedom', tenutosi in uno stabile tra via Calzoni e via Stalingrado e terminato nel pomeriggio dell'1 gennaio dopo circa 48 ore.

Ora, fa sapere la Questura, sono in corso le notifiche dei provvedimenti ai destinatari, che provengono dall'Emilia-Romagna e da altre regioni del Nord e del Centro Italia. Dopo l'evento, ricordano da piazza Galilei, la Digos aveva individuato oltre 200 partecipanti, inviando poi alla Procura un'informativa per i reati di 'invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica' e di 'turbativa violenta del possesso di cose immobili'.

La Sezione Misure di prevenzione personali e patrimoniali della Divisione Anticrimine ha in seguito "esaminato con procedura d'urgenza la posizione dei soggetti coinvolti", predisponendo appunto "ben 70 fogli di via obbligatori dal Comune di Bologna".

Al rave chiamato 'Sound of freedom' ('suono di libertà') hanno partecipato circa 750 persone

I destinatari, precisa la Questura, sono "tutti gravati da precedenti specifici per aver partecipato più volte a rave illegali in tutto il Nord Italia, il che induce a ritenere altamente probabile la reiterazione del reato".

I fogli di via, provvedimenti amministrativi di competenza del questore, "hanno durata variabile da uno a quattro anni, in base al grado di pericolosità dei soggetti, e vietano loro di rientrare nel Comune dal quale sono allontanati".