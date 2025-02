Rave di Capodanno all’ex Samp. Notificati settanta fogli di via. Duecento partecipanti nei guai

Settanta fogli di via obbligatori dal Comune di Bologna, a carico di altrettanti partecipanti al rave ‘Sound of freedom’ organizzato a Capodanno nel capannone dell’ex Samp di via Calzoni. I provvedimenti, che variano da uno a quattro anni di durata, sono stati emessi dal questore Antonio Sbordone, al termine del lavoro della divisione Anticrimine, che ha analizzato le posizioni di ciascuno dei ‘ballerini’ identificati in quelle sere. Il party abusivo era iniziato nel tardo pomeriggio dello scorso 30 dicembre e aveva visto una partecipazione di un migliaio di persone: di queste, oltre duecento erano state identificate dalla polizia e al termine degli accertamenti della Digos era stata inviata in Procura un’informativa per invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica e turbativa violenta del possesso di cose immobili. I fogli di via dalla durata di quattro anni (tre) sono stati emessi a carico degli organizzatori (e di uno dei dj) del party, tutti arrivati da fuori città. Gli altri dispositivi riguardano invece partecipanti con precedenti, in particolare con alle spalle già più denunce per aver partecipato ad analoghe ‘serate danzanti’ in diverse città a nord e centro Italia.

I provvedimenti sono stati emessi con procedura d’urgenza, anche nell’ottica di giocare d’anticipo, in vista delle prossime, paventate, serate che potrebbero tenersi sotto le Torri o comunque nel Bolognese. Un lavoro impegnativo, per cui è stata costituita una ‘task force’ che ha visto l’impiego anche di personale inviato dal ministero dell’Interno. Bene informati che gravitano nell’ambiente sono infatti pronti a garantire che per le prossime ‘feste comandate’ si replicherà in città con altri rave: si parlava di un possibile party da organizzare per carnevale e poi, come lo scorso anno, restano sorvegliati speciali il lungo ponte tra il 25 aprile e il 1 maggio e anche il weekend di Pasqua, durante il quale l’anno scorso fu invasa per due giorni la ex caserma Stamoto.

L’invasione lampo di Capodanno in via Calzoni ha lasciato segni evidenti: lo stabilimento dell’ex Samp, oggi di proprietà di Unicredit (che ha sporto denuncia), è stato ritrovato imbrattato e danneggiato. Nei video girati in quelle due notti all’interno del capannone si notano falò accesi e anche torce infuocate che lanciavano fiamme in aria al ritmo di techno ai due lati della consolle. Un rischio grandissimo per l’incolumità degli stessi partecipanti, perché se fosse scoppiato un incendio, in un luogo abbandonato e senza alcuna misura di sicurezza, sarebbe potuta essere una strage.