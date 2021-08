Trecentouno giovani denunciati, tra cui 22 minorenni, dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di San Giovanni in Persiceto. Sono tra i protagonisti del rave party abusivo che si era tenuto negli spazi dell’ex zuccherificio di Argelato tra la notte del 31 luglio e la mattinata del primo agosto scorsi. Mega raduno non autorizzato che aveva visto la presenza di almeno un migliaio di ragazzi provenienti da più parti d’Italia, almeno questo era il numero che era stato stimato. Bologna, rave party di Argelato. 300 denunce Questi trecentouno ragazzi, che...

Questi trecentouno ragazzi, che si erano introdotti illegalmente negli spazi dell’ex zuccherificio, erano stati identificati ed ora sono stati denunciati per il reato invasione di terreni o edifici e 165 di loro hanno già sulle spalle precedenti penali. Non sono invece scattate denunce, per ora, per il reato di danneggiamento.

Da quanto si è potuto apprendere, la maggior parte dei denunciati sono italiani, non sono tanti quelli residenti in provincia di Bologna, quasi tutti sulla ventina, a parte qualche adulto e ci sono anche 22 minorenni. Oltre a queste denunce, i giovani sono stati sanzionati per aver violato la normativa anti Covid - 19. Per di più almeno tre partecipanti al rave dovevano osservare il regime di quarantena, l’isolamento per contatti con persone positive al Coronavirus. Il particolare era emerso subito dai primi accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Persiceto che hanno proceduto con i colleghi di San Giorgio di Piano. Già il sabato sera sul gruppo social di San Giorgio di Piano si era sparsa la voce di una presenza anomala di persone e di musica ad alto volume. Cosa segnalata poi da alcuni residenti della zona alle forze dell’ordine. In particolare era stato segnalato un afflusso di mezzi e di gente a piedi, il tutto condito con brani musicali a tutto spiano. Ed erano arrivati in un primo momento dei carabinieri a presidiare la zona e a tenere sotto controllo la situazione. Quindi la domenica una trentina di militari dell’Arma del Comando Provinciale di Bologna, coadiuvati dal Quinto Reggimento carabinieri Emilia Romagna e dal quarto Battaglione carabinieri Veneto, erano intervenuti in forze per identificare le centinaia di giovani.

Lo zuccherificio di Argelato, fu costruito nel 1970, seguendo quella che già da tempo era la coltivazione principale del luogo: la barbabietola. Nel 1987 lo stabilimento fu utilizzato per la lavorazione di oltre sei milioni di quintali di barbabietole, Lo zuccherificio impiegava centinaia di dipendenti, alcuni stagionali, altri fissi e chiuse nel 1991 dopo la sua ultima campagna bieticola. Va detto che non è la prima volta che succede un rave party abusivo all’ex zuccherificio, evidentemente il luogo si presta ad eventi del genere. Perché qualche anno fa ne era stato organizzato un altro con partecipanti provenienti principalmente dalla Toscana.

