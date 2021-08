Bologna, 1 agosto 2021 - Centinaia di giovani provenienti da tutta Italia, forse un migliaio, si sono ritrovati clandestinamente all’ex zuccherificio di Argelato, in provincia di Bologna, per dare vita a un 'rave party' abusivo e in contrasto con le normative anti-Covid.

Una trentina di Carabinieri del comando provinciale di Bologna - coadiuvati dal 5° Reggimento Carabinieri Emilia Romagna e dal 4° Battaglione Carabinieri Veneto più l'elicottero - sono ancora impegnati nell'operazione di identificazione dei partecipanti. La festa è ancora in corso dalla mezzanotte passata.

Le persone che saranno identificate saranno sanzionate per aver violato le norme anti Covid-19 e dovranno rispondere del reato di invasione di terreni o edifici e qualora siano accertati i danni che hanno provocato durante l’occupazione abusiva, anche del reato di danneggiamento.