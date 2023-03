Rave party di Argelato, altri 43 nei guai: scattano le misure preventive

Argelato (Bologna), 6 marzo 2023 – A quella maxi festa, un rave party nell’ex zuccherificio di Argelato, avevano partecipato oltre 4mila persone. Subito, le forze dell’ordine ne avevano identificate 946. Ma oggi, in seguito alle indagini, ne finiscono nei guai altri 43, colpiti da altrettante misure di prevenzione: 36 fogli di via dal Comune bolognese di Argelato e sette avvisi orali.

Gli accertamenti sono stati svolti dalla Divisione Anticrimine della Polizia e dalla Compagnia dei Carabinieri di San Giovanni in Persiceto sul rave che si era tenuto nell'ex zuccherificio del paese il 24 e il 25 aprile dell'anno scorso.

Ne danno notizia il questore Isabella Fusiello e il comandante provinciale dei Carabinieri Rodolfo Santovito. All'evento, che come ricorda Fusiello si era tenuto "in una struttura abbandonata da oltre 30 anni e pericolante", dopo aver rimosso con la forza uno dei lucchetti apposti al cancello delle recinzioni, avevano partecipato "4-5.000 persone", e l'intervento delle Forze dell'ordine nell'area- la cui estensione è di oltre tre ettari- aveva consentito, aggiunge Santovito, non solo "un deflusso ordinato dei partecipanti", ma anche "di identificare e denunciare 946 persone per invasione di terreni ed edifici e disturbo dell'occupazione e del riposo delle persone".

"Molti pregiudicati tra i presenti”

Oltre a questo, ricorda il questore, era stata sequestrata "la strumentazione usata per la diffusione della musica". Dagli accertamenti è poi emerso che "molti partecipanti hanno precedenti penali o di polizia per reati in materia di droga o contro il patrimonio e sono assidui frequentatori di questo tipo di eventi". Per questo, spiega Fusiello, "è stato formulato un giudizio prognostico di probabile commissione futura di fatti criminosi", e si è quindi deciso di emettere le 43 misure di prevenzione (foglio di via per i non residenti in zona e avvisi orali per i residenti), che dovrebbero "fare da deterrente" e che, conclude il questore, "a mia memoria sono forse le prime ad essere adottate in Emilia-Romagna".