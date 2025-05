Raviola, brazadela e tanto altro. La Fiera di Anzola si rinnova senza rinunciare alla tradizione

Ai nastri di partenza la tradizionale ‘Fiera di Anzola – Fiera d’la Raviola e d’la Brazadela’. Grazie alla convenzione sottoscritta dal Comune di Anzola con eXtraBO, quest’anno la kermesse, in programma dal 12 al 15 giugno prossimi, verrà presentata nel corso di una conferenza stampa nella sala eventi di eXtraBO in piazza del Nettuno a Bologna. Giunta alla sua 37ª edizione, la fiera è organizzata dalla Pro loco di Anzola in collaborazione con l’amministrazione comunale e le associazioni del territorio.

"Nata nell’Ottocento come fiera agricola – spiega il Comune di Anzola in una nota –, la kermesse è diventata oggi un appuntamento gastronomico e culturale che celebra la comunità e i sapori locali, con un ricco programma di iniziative, tra stand enogastronomici, mercato, mostre, presentazioni di libri, spettacoli e concerti. L’edizione 2025 animerà le vie di Anzola da giovedì 12 giugno fino a domenica 15 giugno e sarà anche l’occasione per festeggiare importanti ricorrenze: come il 50° anniversario della scuola dell’infanzia e del nido ‘Tilde Bolzani’; il 20° anniversario del nido ‘Gianni Rodari’ e i 30 anni della Pro loco".

In occasione dei trenta anni di vita dell’associazione di promozione territoriale Pro loco, sarà lanciato un concorso per la creazione del nuovo logo. I dettagli saranno illustrati durante l’incontro, dove è prevista una degustazione di raviole, brazadela e altri prodotti tipici offerti dai volontari e dalle aziende del territorio. "La fiera di giugno – spiega Fausto Franceschi, presidente della Pro loco – è una manifestazione preparata con un grande impegno, che coinvolge tante persone per mesi di lavoro. In programma ci saranno spettacoli e intrattenimento per grandi e bambini e tanta musica". E Franceschi continua: "La fiera è caratterizzata dallo stand d’la raviôla e d’la brazadèla, sono le raviole e le ciambelle, dolci tipici nostrani, e da attrazioni, spettacoli, mercati e mercatini".

p. l. t.