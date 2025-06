Raviola e brazadela, va in scena la tradizione

Ritorna alla sua 37esima edizione la tradizionale Fiera di Anzola – Fiera d’la Raviola e d’la Brazadela, in programma dal 12 al 15 giugno prossimi.

Presentata ufficialmente ieri negli spazi istituzionali di eXtraBO (a destra, una foto di gruppo al termine della conferenza stampa), la kermesse organizzata dalla Pro Loco di Anzola dell’Emilia in collaborazione con l’amministrazione comunale – guidata dal sindaco Paolo Iovino – le associazioni del territorio, è nata nell’Ottocento come fiera agricola e si è trasformata nel tempo in un appuntamento identitario che celebra la comunità, i sapori e la cultura locale, diventando oggi un’occasione di festa per tutta la cittadinanza, tra gastronomia, tradizione e socialità.

L’edizione 2025 animerà il centro del paese con un programma ricco e variegato, che include stand enogastronomici, mercato, mostre, presentazioni di libri, spettacoli e concerti, mantenendo viva la tradizione e al contempo proponendo novità e attività per tutte le età.

Sarà anche un’edizione speciale per celebrare importanti ricorrenze: il cinquantesimo anniversario della scuola dell’infanzia e del Nido Tilde Bolzani, il ventesimo anniversario del Nido Gianni Rodari, i 30 anni della Pro Loco, che per celebrare questo traguardo lancerà un concorso per la creazione del nuovo logo.

Per un momento di anteprima della convivialità, in piazza del Nettuno 1/a si sono degustate le raviole e la brazadela, offerti dai volontari della Pro Loco e dalle aziende locali.

Un evento gastronomico e culturale che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici: la Fiera di Anzola continua a rinnovarsi, restando fedele alla sua anima popolare e conviviale. Il programma dettagliato si troverà sul sito del Comune di Anzola.

r. p.