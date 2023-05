"Ravone a distanza dalle nuove Carracci"

Sulla fontanella spuntata nel lato ovest delle nuove Carracci, il Comune spiega come "nei giorni scorsi, il Ravone è esondato a monte delle Carracci. Nel punto della scuola, il Ravone tombato ha una dimensione idonea alle portate del torrente. Infatti durante la piena eccezionale dell’altro giorno, lì c’era un vuotofranco di circa 2 metri dal passaggio dell’acqua alla copertura del torrente tombato". Quanto alle nuove Carracci, "sono state realizzate a distanza dal Ravone come prescritto dal Servizio Area Reno e Po di Volano e dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale". Dal torrente tombato, le nuove Carracci "distano circa 10 metri nell’angolo nord e circa 6 metri nell’angolo sud". In aggiunta vi sono altre "opere che affrontano proprio il problema di eventuali piene". Come le "5 vasche di laminazione per la raccolta delle acque delle superfici impermeabili dell’area scolastica".