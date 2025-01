Ravone, Ara sulla griglia: "Aggiorneremo l’accordo con la Bonifica Renana"

Daniele Ara, assessore alla Sicurezza idraulica, i cittadini denunciano la mancata pulizia della griglia del Ravone. "È importante tenerla pulita, ma va detto che se si riempe di arbusti, significa che funziona".

I tecnici del Comune hanno ammesso che la manutenzione non può essere realizzata lì dove l’accesso avviene dalle proprietà private. "Ci sono situazioni dove c’è una concessione ai privati e in quei punti deve essere il privato a fare manutenzione: in via Zoccoli, ad esempio, i condomini sanno che spetta a loro". Non solo, però.

"Poi ci sono tratti demaniali che sopra presentano parti di competenza del Comune, come i passi carrabili, e lì tocca all’amministrazione. Infine ci sono punti demaniali, dove interviene l’Agenzia regionale".

Per quello che riguarda la manutenzione della griglia impossibile senza accedere da proprietà private, la convenzione con la Bonifica cambierà? "La convenzione viene rinnovata e adesso la questione è tecnica. La griglia peraltro è stata realizzata con contributi del Comune anche se riguarda un torrente di competenza regionale".

Ma la manutenzione viene svolta, quindi? "Ci sono andato mercoledì scorso con il sindaco e il presidente di Regione: è pulita. La Bonifica Renana se ne occupa periodicamente, tiene monitorato il tutto rispetto a eventuali morosità. Quando inizia il tratto tombato del Ravone, questo rimane pulito proprio perché i rami vengono stoppati: ne bastano pochi per occludere la griglia. Ed è chiaro che devono esserci pulizia e manutenzione. C’è un altro aspetto però fondamentale...".

Quale? "Per il Ravone o l’Aposa è importante monitorare il tratto sotterraneo e questo è un lavoro che la Regione ha iniziato a fare con più frequenza".

Cosa serve oggi, quindi? "Innanzitutto un lavoro immediato, cioè capire dove si è rotto il Ravone e come si sistema".

Poi? "Sul medio-lungo periodo, occorre capire come intercettare l’acqua di questi torrenti prima che arrivi ai piedi della collina. Riusciamo a fare vasche di laminazione e a captare l’acqua? Questo è il grande interrogativo, secondo me".

Serve un salto di qualità? "Abbiamo un sistema idraulico costruito nel Medioevo e il livello di piovosità oggi è cambiato: serve un progetto speciale sulla città, che semplifichi il governo delle nostre acque e mantenga alta l’attenzione. Questo sarà nel dossier che Lepore presenterà a de Pascale".

Il focus sarà anche su altri interventi rapidi? "Nell’immediato bisogna decidere cosa fare nelle vie Andrea Costa, Sabotino e dintorni. Un lavoro in prospettiva su cui tutti dobbiamo sentirci coinvolti".

Su questo si concentreranno gli incontri con la cittadinanza del 20 e del 28 gennaio? "Sì, ma sono già in contatto con i cittadini di via San Mamolo, del Meloncello, del Navile. Al di là delle competenze, ci sentiamo chiamati in causa: progressivamente parleremo con tutti. E voglio dire un’altra cosa...".

Ci dica. "Sono a disposizione della commissione in Consiglio comunale: appena questi gruppi di lavoro avranno elaborato dei percorsi, dobbiamo coinvolgere il Consiglio. Stiamo ‘mettendo’ il doppio dell’acqua negli stessi tubi, parliamo di una fase storica importante: serve un dibattito in commissione".