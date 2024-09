Ravone esonda in via Saffi, il video del negozio alluvionato un anno fa

Bologna, 3 settembre 2024 – Un forte rumore improvviso, come un botto, con il pavimento che prende vita come in un film horror. E poi l’acqua che prorompe nel beauty shop di via Saffi, con il Ravone che si prende tutto.

Sono queste le prime immagini ufficiali legate all’esondazione del torrente del 3 maggio 2023, esattamente 16 mesi fa, in via Saffi. A essere distrutto fu il solaio del negozio di Luca Vianelli, proprietario dei muri, che oggi ha incontrato la stampa per fare un punto sui lavori di ristrutturazione e sulla causa civile in corso.

L'esondazione del Ravone, lo ricordiamo, allagò tutta la strada, oltre a diverse cantine di via Saffi.

Il negozio di via Saffi alluvionato: un fermo immagine del filmato delle telecamere di videosorveglianza del 3 maggio 2023

Il negozio di Vianelli è rimasto come simbolo di quella sciagura, visti anche gli scambi duri con il sindaco Matteo Lepore sulle responsabilità dell’esondazione.

Mentre è stata fissata per il 3 ottobre la prima udienza della causa civile che tre privati hanno intentato contro Comune e Regione per quello che è successo, in questi giorni cominciano finalmente i lavori di ristrutturazione del negozio, che permetteranno anche di riaprire il tratto di portico che finora è rimasto transennato per motivi di sicurezza.

“Il video parla da solo, anche considerando il forte rumore appena prima dello sfondamento del solaio – spiega Luca Vianelli -. Il video lascia capire che c'era qualcosa che bloccava il Ravone, e l’acqua ha sfondato nel primo punto libero che ha trovato a monte, purtroppo il mio negozio”.

Fortunatamente nel momento dello sfondamento all’interno del negozio non c’era nessuno. “I lavori di ristrutturazione iniziano dopo un periodo faticoso – spiega ancora Vianelli -, a fine giugno sono arrivate tutte le autorizzazioni del caso dopo un iter di cinque mesi, dove abbiamo speso ulteriori soldi. L’ordinanza iniziale del Comune ci intimava a chiudere il buco in cinque giorni, ma per avere le autorizzazioni ci sono voluti cinque mesi, gli enti pubblici non sono stati collaborativi. Il sindaco disse che era nostra responsabilità quanto successo, e non si è mai scusato. La Regione ha avuto un comportamento inerte inizialmente, prima del fatto, poi ha cercato di trovare qualcosa che non andasse nel palazzo”. Infine l’udienza.

“Una consulenza tecnica d’ufficio ha riconosciuto le responsabilità di Comune e Regione, a ottobre ci sarà la prima udienza, confidiamo nella giustizia. Non siamo ancora tra i beneficiari del decreto alluvione, a oggi nulla è variato e quindi devo pensare che da parte del governo e della struttura commissariale l’evento di via Saffi non sia collegabile all’alluvione di 16 mesi fa”, conclude Luca Vianelli.