Ravone, esposto dei cittadini: "I cantieri erano necessari. Il Comune sapeva dal 2013"

"Il rischio idrogeologico rappresentato dal torrente Ravone e la necessità di interventi urgenti a tutela della popolazione sono noti al Comune di Bologna almeno dal 2013". È da questo assunto di base che prende le mosse l’esposto in Procura presentato il 12 novembre 2024 dai residenti del Ravone (Comitato per la tutela del dissesto idrogeologico di Bologna) tramite l’avvocato Adriano Travaglia. E ora che l’inchiesta sull’alluvione si muove (il fascicolo è in mano al pm Marco Imperato), i residenti tornano a chiedere che siano fatti i lavori così da evitare altri disastri.

Tra i punti fondamentali dell’esposto, viene citato il Piano di adattamento della città adottato dal Comune nel 2015, in particolare il capitolo in cui si affermava che il piano climatico locale ha messo in luce la presenza di alcuni bacini collinari potenzialmente critici per il rischio idraulico della città: si tratta dell’Aposa, del Ravone e del Meloncello". E nell’esposto dei residenti si ricorda che "il 2 e 3 maggio 2023 e poi il 16 e il 17 maggio 2023 il torrente Ravone esondava generando gravi danni nell’area di via Saffi, via Montenero e via del Chiù, tanto che veniva nominato dalla giunta comunale un gruppo di esperti incaricati di presidiare il Ravone (task force denominata ’Presidio torrente Ravone’)."

Al proposito, si sottolinea nell’esposto che con l’alluvione del maggio 2023 il torrente ha raggiunto il livello massimo da quando è stato installato il sensore (2,54 metri) nella prima mattina del 17 maggio. Se avesse raggiunto i 3 metri "oltre ai noti allagamenti di via Saffi ci sarebbe stato un forte rischio per gli abitanti a valle della tombatura, come descritto nel report del 2023" e in due recenti tesi di laurea sul rischio idraulico del Ravone.

E, "come si temeva, nella notte tra il 16 e il 17 si è verificato il peggio, con piogge molto intense su suolo ormai saturo che hanno determinato una miriade di frane in collina ostruendo parzialmente i corsi d’acqua". Non solo. "Si è rischiato l’allagamento della parte alta del quartiere Saragozza. Infine, "nonostante il continuo monitoraggio del livello idrometrico del Ravone, né il Comune - in persona del sindaco Matteo Lepore - né altri enti a ciò deputati provvedevano ad allertare la popolazione o ad adottare le opportune misure urgenti per tutelare l’incolumità pubblica".

"I ricorrenti sono soddisfatti nel sapere che la Procura si sia mossa su un tema così grave non solo per il pericolo che corrono i loro beni, ma anche quello per la propria incolumità – spiega l’avvocato Travaglia –. Intanto, mentre restiamo in attesa dell’altro giudizio dopo il nostro ricorso depositato al Tribunale delle acque pubbliche, seguiamo con interesse questa inchiesta e condivideremo con la Procura i dati e le informazioni in nostro possesso anche con un monitoraggio continuo del Ravone, specialmente proprio ora che iniziano i tempi delle piogge".

"Quello che speriamo è che adesso facciano i lavori di ripristino e sistemazione sia del Ravone che della collina di via del Genio – le parole di Roberta Beccari, una dei residenti –. Devono pensare anche alla zona di Casaglia, le frane vanno sul Ravone. E ci sono degli alberi che sono ancora lì da allora, di traverso sul canale. Se questa è la pulizia annunciata, non siamo messi molto bene. Certo, qualcosa si è mosso, ma c’è ancora tantissimo da fare. Di quella sera, ricordo il fiume giallo di acqua, fango e detriti, la cantina completamente allagata. Ricordo l’urgenza. Ricordo la paura di quei momenti. E adesso, c’è amarezza, perché non si vede la luce in fondo al tunnel".