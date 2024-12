Ravone, la Bonifica Renana assicura: "La griglia sarà pulita in questi giorni"

La nascita del Comitato Ravone, con lo scopo di difendere e affermare i diritti dei cittadini danneggiati dall’alluvione, ha accesso il dibattito sulla pulizia e la manutenzione della griglia di contenimento realizzata nell’estate del 2023, dalla collaborazione fra Comune, Consorzio della Bonifica Renana e autorità idrauliche regionali. I cittadini, infatti, lamentano che dopo l’alluvione del 19 ottobre, la griglia del torrente "continua a non essere mantenuta adeguatamente". Su questo, interviene Paolo Pini, direttore generale Consorzio Bonifica Renana. "È un bene che ci siano gli arbusti – precisa – , il compito delle griglie è proprio quello di trattenerli". Pini, però, aggiunge che entro il prossimo evento piovoso, quelle ramaglie, "non saranno più presenti e verranno pulite dallo stesso Consorzio, presumibilmente già entro questa settimana, quando dovremo intervenire per ripulire la griglia in vista delle probabili piogge di domenica", sottolinea. Per quanto riguarda la competenza specifica sul Ravone, "la Bonifica Renana mette a disposizione della sicurezza cittadina le sue competenze tecniche e operative per migliorare lo scenario ed effettuare la manutenzione continua delle griglie", dice Pini. Nell’ambito di un "dialogo sempre aperto" con le diverse realtà istituzionali del territorio, e che porterà, entro il prossimo mese, "alla formalizzazione di una convenzione in cui la Bonifica Renana prenderà in carico la tutela della griglia", annuncia Pini.

g.d.c