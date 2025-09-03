Ravone, conclusi i lavori di ripristino della copertura del torrente

Bologna, 3 settembre 2025 – Si sono conclusi, in anticipo di circa un mese rispetto alla tabella di marcia, gli interventi di messa in sicurezza della copertura del torrente Ravone in via Zoccoli e in via Montenero a Bologna, dopo i danni provocati dall’alluvione dell’autunno del 2024.

I lavori, la cui conclusione era prevista a fine settembre, sono stati realizzati dall’impresa Acr Reggiani sotto il coordinamento di Heratech, società del Gruppo Hera: dal 17 giugno, giorno di inizio dei lavori, il cantiere è stato sempre in attività, compresa la settimana di Ferragosto.

Le opere realizzate hanno riguardato il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per la circolazione nei due punti della copertura del torrente tombato danneggiati dall’esondazione: si tratta di circa 80 metri in via Zoccoli (tra via Dalmonte e via Saragozza) e di circa 40 metri in via Montenero, all’altezza del civico 6. I vecchi solai sono stati demoliti e la nuova copertura è stata interamente ripristinata in calcestruzzo, garantendo la massima qualità delle opere, per aumentare la resilienza delle infrastrutture e renderle in grado di affrontare in condizioni di sicurezza fenomeni meteorologici come le piogge autunnali o eventi estremi come le ondate straordinarie di maltempo già avvenute in città.

Nelle prossime settimane sono previsti i lavori di completamento delle finiture dei muretti, la pavimentazione, l’illuminazione e la collocazione dei cancelli di delimitazione delle aree.