Ravone, ricoperto il tratto in via Andrea Costa

In via Andrea Costa il Ravone è di nuovo al sicuro. Almeno nella parte rimasta scoperta a seguito dell’alluvione di ottobre – all’altezza del civico 81 –, quella che aveva preoccupato i residenti tanto da far partire una petizione online per chiedere di intervenire. Come aveva annunciato il sindaco Matteo Lepore nella prima assemblea civica al Teatro Bellinzona con gli alluvionati del quartiere Porto-Saragozza, entro marzo la copertura è arrivata. Dopo l’accordo per la cabina di regia tra Comune e Regione, da giorni gli operai sono al lavoro con le operazioni preliminari di sgombero e ieri è arrivata anche la nuova copertura del tratto tombato del torrente.

L’obiettivo era soprattutto quello di mettere in sicurezza l’area dal punto di vista igienico-sanitario ed evitare che qualche bolognese potesse finire dentro il Ravone attraverso il solaio andato distrutto. Il Comitato Ravone, però, sempre ieri ha segnalato come all’angolo tra via del Chiù e via Saffi siano tornati i detriti da monte. Intanto martedì è previsto un consiglio di Quartiere aperto alla cittadinanza in via dello Scalo per fare il punto.

fra. mor.