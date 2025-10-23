Rayan, morto a 7 anni: la sorellina appena nata e l’addio straziante dei compagni di calcio

Minerbio (Bologna), 23 ottobre 2025 - Rayan Murrizi era un bambino sempre sorridente: tutti a Minerbio, questa mattina, non facevano che ripeterlo, chi anche tra le lacrime. Il piccolo, intermedio tra una sorellina più grande e una arrivata da pochi mesi, si era trasferito da Bologna a Minerbio, con la famiglia, nel 2023. I genitori, infatti, avevano scelto la Bassa bolognese per aprire una loro attività: una carrozzeria a Cà de Fabbri. Il piccolo Rayan è morto ieri sera, a seguito dei gravissimi traumi riportati in un incidente stradale: era in macchina con il padre, è rimasto coinvolto nel frontale tra l’auto su cui viaggiava, un Volkswagen d’epoca, e una Clio, all’altezza del distributore Economy Station sulla Porrettana a Granarolo.

Rayan, che frequentava, come la sorella grande, l'Istituto Comprensivo locale, aveva una grande passione per il calcio e lo praticava alla Granamica. Proprio la società, poche ore fa, appresa la tragica notizia, lo ha voluto ricordare con un accorato post su Facebook: "Con profonda tristezza comunichiamo la scomparsa del piccolo Rayan, di soli 7 anni, che faceva parte della nostra grande famiglia calcistica.Tutta la società si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di immenso dolore. Sabato 25, alle 9.30 di mattina, allo stadio Bonarelli di Granarolo, in occasione della partita dei 2018, ricorderemo Rayan con un momento di raccoglimento. Il suo sorriso e la sua passione per il calcio resteranno sempre nei nostri cuori". All'evento commemorativo prenderà parte anche la sindaca di Minerbio, Roberta Bonori.

"Rayan era affabile, lo vedevamo spesso passeggiare mano nella mano del suo papà. Erano così uniti. Speriamo solo che la famiglia ora possa ritrovare la serenità, nonostante la tragedia", hanno raccontato alcuni vicini.

In tanti, poi, per le vie del paese, hanno rivolto un pensiero per il papà, ancora in ospedale, ma non in pericolo di vita: "Un uomo dedito al suo lavoro, che svolgeva con amore, vista anche la sua passione per le auto d'epoca - raccontano nei pressi della carrozzeria -. Si erano tutti inseriti bene nel tessuto sociale di Minerbio e quello che è capitato è terribile".