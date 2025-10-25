L’ultimo abbraccio al piccolo Rayan, morto nello schianto: “Era il bambino perfetto, l’amico che tutti vorrebbero”

Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
Bologna
CronacaL’ultimo abbraccio al piccolo Rayan, morto nello schianto: “Era il bambino perfetto, l’amico che tutti vorrebbero”
25 ott 2025
ZOE PEDERZINI
Cronaca
La commemorazione allo stadio Bonarelli di Granarolo per il bambino scomparso a 7 anni a Lovoleto e che giocava nel Granamica. L’omaggio della società davanti ai compagni

La commemorazione a Granarolo del piccolo Rayan Murrizi

Granarolo (Bologna), 25 ottobre 2025 - Un raggio di sole illuminava lo stadio Bonarelli di Granarolo quando, questa mattina, poco dopo le 9.30 si è tenuta una commemorazione per Rayan Murrazi.

Il bambino di sette anni, appassionato di calcio e in forze alla Granamica asd che ha organizzato il ricordo, ha perso la vita, mercoledì sera, a Lovoleto di Granarolo.

L’auto, una VW Corrado, guidata dal padre, un 34enne albanese residente con tutta la famiglia a Minerbio, avrebbe sterzato per evitare una moto che gli avrebbe tagliato la strada per accedere a un distributore di benzina.

Sterzando il papà di Rayan, che era seduto davanti con la cintura ma senza seggiolino, ha invaso la carreggiata opposta impattando frontalmente con una Clio, guidata da un 20enne.

Devastante l’impatto a cui il piccolo non è sopravvissuto.

Il piccolo Rayan Murrizi, scomparso a 7 anni in un incidente stradale
L’addio a Rayan

Oggi la giornata straziante del ricordo e dell’addio.

“Rayan era il bambino perfetto che ogni genitore potrebbe desiderare e l’amico che tutti vorrebbero trovare nella vita”. Parole straziate quelle degli amici dei Murrizi. Nel campo da calcio dello stadio un minuto di silenzio, alla presenza della zia e dello zio di Rayan e dei sindaci di Granarolo e Minerbio, Alessandro Ricci e Roberta Bonori.

Poi la dirigenza del Granamica ha consegnato un mazzo di fiori e la maglia ai parenti di Rayan, prima che tutti si sciogliessero in un pianto e un applauso fragoroso. “La parola più forte è il silenzio. Non ci sono parole per descrivere una tragedia così grande” così la Bonori.

