"Ora valuteremo quali misure adottare per chi detiene cani di razze potenzialmente aggressive nel nostro territorio". A parlare è il sindaco di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegatti che, dal luogo di vacanza dove si trova, sta seguendo con apprensione quanto accaduto nel suo territorio, informandosi passo passo sulle condizioni dei gemellini e degli altri feriti, aggrediti l’altro pomeriggio dalle due rottweiler.

"Al momento – spiega il primo cittadino – non mi sbilancio nel dire quali saranno i provvedimenti che assumeremo, ma sicuramente è mia intenzione valutare iniziative adeguate per gestire questo delicato tema. Analizzeremo la normativa nazionale in materia e vedremo cosa applicare localmente. Ciò che è successo è comunque molto grave – dice ancora Pellegatti –. È necessaria più attenzione e una maggiore prevenzione per evitare che episodi simili si verifichino. Non possiamo far finta che questo episodio sia fine a se stesso e servono misure di prevenzione. Intanto, l’invito è a fare molta attenzione, soprattutto per i proprietari di cani simili, così imprevedibili". Quando l’altra sera è venuto a sapere dell’aggressione, il primo cittadino ha telefonato subito a Tommaso Cotti, che è consigliere comunale di opposizione, per accertarsi delle condizioni dei suoi nipotini e per portare la solidarietà sua e quella dell’amministrazione comunale. "Si dovrà ricostruire con esattezza questo spiacevole accaduto – continua il sindaco – e si dovranno poi fare le valutazioni del caso. So che sono intervenuti la polizia locale dell’Unione dei Comuni di Terre d’Acqua e i carabinieri della Compagnia di Persiceto che si stanno occupando delle indagini e che hanno ascoltato dei testimoni oculari".

E aggiunge: "Quando rientrerò a Persiceto sarà mia premura far visita ai bimbi, ai loro genitori, e agli altri familiari di Cotti protagonisti, loro malgrado, di questa brutta vicenda, per accertami personalmente delle loro condizioni di salute. A mia memoria non mi risulta che nel nostro territorio si siano mai verificati casi del genere. Nel canile di Persiceto lavorano esperti di comportamento dei cani ed eventualmente potremo coinvolgerli quando affronteremo il problema".

p. l. t.