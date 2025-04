Razzia all’elementare Federzoni. Azienda dona i dodici pc rubati

Meno di due mesi fa, hanno devastato la media Testoni tanto da costringere a una chiusura di due giorni. Ora è la volta dell’elementare Federzoni dove, durante le vacanze pasquali, hanno rubato 12 computer di cui nove dell’elementare e tre della materna. Testoni e Federzoni fanno parte dello stesso istituto comprensivo e si trovano nel cuore della Bolognina, entrambe in via Di Vincenzo. Il Comitato dei genitori "si mobilita in difesa della scuola pubblica per chiedere a voce forte interventi da parte dell’amministrazione che non sono arrivati". In un quartiere che "sta affrontando grosse difficoltà che vanno risolte con interventi e risposte complesse e su cui la comunità intera sta rispondendo a gran voce. La scuola va attenzionata più di ogni altra cosa. Riteniamo del tutto inadeguata la risposta che finora ci è stata data".

L’assessore alla Scuola, Daniele Ara esprime vicinanza "alle famiglie e ai docenti con cui ho un dialogo costante. Siamo impegnati in un importante lavoro di rigenerazione con progetti di inclusione, di aggancio di ragazzi difficili, con il pre e post scuola, i pedibus, oltre ai tanti interventi sul piano edilizio per rendere le scuole più belle e vivibili per i ragazzi e le ragazze". Nelle prossime settimane, verrà illustrato lo stato di avanzamento delle nuove Federzoni in via John Cage. Ara annuncia che "un’azienda di Marzabotto che rigenera materiale elettronico, la Dismeco, ha deciso di regalare 12 computer alla scuola, dopo l’accaduto".

Infine, le consigliere di FdI, Manuela Zuntini ed Elena Foresti, oltre a esprimere la loro solidarietà alla scuola, per scongiurare futuri raid e anche per individuare i colpevoli, ipotizzano "l’installazione di un sistema di videosorveglianza esterna alle scuole, attivo a presidio degli edifici quanto meno nei giorni dí chiusura e negli orari serali e notturni. Su questo, già a febbraio abbiamo depositato una interrogazione, ancora senza risposta della Giunta, per conoscere in quali edifici scolastici di competenza comunale siano presenti e funzionanti sistemi di allarme e di videosorveglianza".

f.g.s.