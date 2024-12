Razzia di batterie nel magazzino. Tre ladri bloccati dai carabinieri

Sono stati fermati e arrestati prima che potessero allontanarsi dal luogo dove avevano appena messo a segno un furto i tre nomadi, domiciliati presso un campo nell’hinterland bolognese, che domenica avevano rubato una ventina di batterie d’auto in un magazzino nella zona industriale di Zola. Una razzia avviata alla luce del giorno, approfittando di una zona produttiva deserta verso le 12,30 di domenica scorsa, in via Marzocchi, dove ha sede la filiale locale della Top Car, magazzino professionale di componenti, accessori e ricambi per auto e fuoristrada.

La banda composta da tre uomini ha dapprima forzato la chiusura del cancello esterno per poi penetrare nel cortile con un furgone. Da qui con la rottura della serratura i ladri sono riusciti a entrare nel magazzino per poi dirigersi subito alla scaffalatura delle batterie. Con un veloce passamano ne hanno prelevate una ventina, che sono state caricate sul furgone. E avrebbero certamente continuato la razzia se non fosse entrato in funzione l’allarme collegato alla centrale dei carabinieri. In pochi minuti i militari della vicina stazione sono arrivati sul posto con una pattuglia che ha bloccato il mezzo dei ladri già sulla via della fuga. Presi con le mani nel sacco i tre uomini, già noti alle forze dell’ordine per altri reati contro il patrimonio, sono stati sottoposti a fermo e quindi arrestati. I carabinieri hanno avvertito i responsabili del punto vendita per poi procedere alla riconsegna della refurtiva al legittimo proprietario. Le chiusure del magazzino e del cortile sono state ripristinate, così come le serrature del punto vendita, che funziona regolarmente.

g. m.