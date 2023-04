Razzia di formaggio, denunciato 35enne

Viene fermato in motorino ed è senza patente, senza assicurazione e ha con sè pezzi di formaggio rubato. Un italiano 35enne, con qualche precedente di polizia, è stato denunciato e sanzionato dai carabinieri. I fatti sono avvenuti venerdì a San Lazzaro. I carabinieri, che erano impegnati in un pattugliamento di controllo del territorio, hanno notato che il 35enne, in sella al suo scooter, procedeva in modo anomalo. I militari, a quel punto, lo hanno fermato. Dopo i primi controlli hanno appurato intanto che il giovane stava guidando il motorino senza avere la patente. E non era la prima volta perchè da un’analisi più approfondita è risultato che era successo già altre due volte che il 35enne fosse alla guida senza documento idoneo perchè questo gli era stato ritirato. Inoltre i carabinieri hanno, poi, appurato che il mezzo non era neanche assicurato in quanto questa era scaduta. Nell’ambito dello stesso controllo i militari hanno, poi, notato che l’uomo era nervoso poiché, nel cruscotto dello scooter aveva sette pezzi di formaggio Grana Padano che sono risultati proventi di furto. Dalla visione di alcune telecamere di sorveglianza della zona le forze dell’ordine hanno riscontrato che il 35enne, poco prima di mettersi in moto verso San Lazzaro, aveva rubato i formaggi, del valore complessivo di 150 euro, alla Mop di Castenaso. Viste le evidenze i carabinieri hanno denunciato l’uomo per guida senza patente e per furto. L’uomo è stato poi anche sanzionato perchè guidava un mezzo sprovvisto di regolare assicurazione e questo gli è stato, infine, sequestrato.

z.p.