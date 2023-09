Razzia nel magazzino dell’azienda, tre arresti

Shampoo, deodoranti, rotoli di carta igienica. Anche rasoi e preservativi. Scatoloni e scatoloni di merce che di solito si trova in vendita nei negozi Tigotà stipati in due appartamenti in zona Murri a Bologna. Un bottino da 170mila euro quello trafugato, giorno per giorno, nel corso di un mese e mezzo, da un magazzino dell’Interporto di Bentivoglio da tre operai moldavi.

Padre e figlio, di 50 e 30 anni, e un complice quarantenne, sono stati arrestati l’altro giorno dai poliziotti della sezione contrasto al crimine diffuso della Squadra mobile, a cui il titolare della ditta per cui lavoravano aveva sporto denuncia. Raccontando, nel dettaglio, di costanti e quotidiani ammanchi di merce che, dal magazzino, doveva poi essere consegnata ai vari negozi della catena di cosmetica e prodotti per l’igiene, in città e non solo. A seguito della segnalazione, i poliziotti della sezione guidata da Alessandra Grassi hanno attivato l’altro pomeriggio un servizio di osservazione, visto che i tre, stando a quanto riferito dal titolare della ditta, erano soliti entrare in azione tra le 19 e le 20.

E così è stato. I poliziotti hanno visto arrivare, a bordo di un’Audi, padre e figlio. E, pochi attimi dopo essere entrati nel magazzino, dove li attendeva il terzo complice, aprire degli armadietti chiusi con un lucchetto e tirarne fuori tre grossi sacchi, per poi caricarli nell’auto e tornare a lavoro, come nulla fosse. Gli agenti sono quindi entrati in azione, controllando il contenuto dei sacchi, risultati pieni di prodotti per la cura del corpo e della casa. A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare a casa dei tre operai, tutti incensurati: negli appartamenti è stato trovato un vero e proprio ‘tesoro di profumeria’. Merce per 170mila euro, destinata con tutta probabilità a essere rivenduta, stipata in scatoloni. Gli agenti, grazie alla testimonianza del titolare dell’azienda e di un altro dipendente, hanno ricostruito come i furti andassero avanti da almeno un mese e mezzo. I sospetti del responsabile erano nati da incongruenze tra le bolle di consegna e quanto effettivamente arrivava ai negozi: così l’uomo aveva deciso di vederci chiaro, controllando i video della sorveglianza, che immortalavano i tre mentre aprivano i bancali e rubavano il contenuto. La posizione dei tre, in arresto per furto aggravato in concorso e ricettazione, adesso è anche al vaglio dell’ufficio Immigrazione, per l’espulsione.

Nicoletta Tempera