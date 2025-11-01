Razzia notturna di Parmigiano nel caseificio

Hanno studiato tutto nei minimi dettagli per mettere a segno il colpo: hanno rubato due auto e poi hanno raggiunto la meta da svaligiare, portando via più di duecento forme di Parmigiano Reggiano per un valore di oltre centomila euro. Ladri in azione al caseificio Pieve Roffeno, nella località Santa Lucia di Castel D’Aiano.

Un gruppo di ’esperti del settore’ si è introdotto all’interno dell’attività tra la sera di mercoledì e la notte, ’lavorando’ per ben sei ore senza sosta. I malviventi, infatti, sono arrivati intorno alle 19.50, quando "in azienda, per fortuna, non c’era più nessuno – spiega Dario Zappoli, presidente della cooperativa caseificio Pieve Roffeno –. Loro sono entrati quando il casaro era appena andato via. E sono rimasti lì, spostando tutte quelle forme di Parmigiano, fino alle due di notte circa. Ogni ruota pesa all’incirca 42 chili".

Il gruppo di malviventi è entrato dal retro, forzando l’ingresso: "In quel punto, tra l’altro, c’è un dirupo molto ripido e quindi non abbiamo mai pensato che qualcuno potesse introdursi nel negozio da lì – continua –. In 60 anni di vita dell’azienda, non ci era mai successa una cosa simile". I ladri hanno trasportato, stando a un primo conteggio, ben 191 forme di Parmigiano, ma "il numero sta continuando a crescere e di conseguenza anche il danno, che a questo punto supererà i centomila euro. Temiamo che la stima non sia reale". Il furto, su cui stanno già indagando i carabinieri, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell’azienda: i ladri sono entrati in azione e hanno trasportato il Parmigiano, creando anche una specie di scala con le ruote, fino all’interno di due auto, che sono risultate rubate precedentemente. Caricate le macchine, il gruppo si è spostato in direzione Tolè, dove probabilmente "c’era un camion in cui posizionare le refurtiva – riflette Zappoli –. Hanno portato via tutte le forme stagionate: non erano degli sprovveduti, sapevano quello che stavano facendo".

Adesso toccherà ripartire: "Speriamo che l’assicurazione ci aiuti – conclude Zappoli –. Abbiamo già installato un sistema di sicurezza migliore. Noi eravamo così sereni, tutti impegnati nel nostro lavoro. Mai ci saremmo aspettati di vivere una vicenda simile".

