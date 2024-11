Razziati dai ladri centomila euro di orologi

Oltre centomila euro. Tutti in Rolex e Tudor, alcuni anche vintage. Sono il bottino, pesante, del furto messo a segno la sera del 5 novembre scorso in un’abitazione in via Circonvallazione Liberazione, a San Giovanni in Persiceto. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, che stanno indagando sul colpo, i ‘soliti ignoti’ sono riusciti a introdursi nell’abitazione, una casa singola dove in quel momento non c’era nessuno, forzando una delle finestre. Una volta dentro, i ladri hanno individuato la cassaforte e, utilizzando un flessibile, l’hanno tagliata e aperta, trovando il tesoro in orologi, tra cui un Rolex da oltre 40mila euro. I ladri hanno agito con calma, per poi andarsene dopo aver lasciato la casa completamente a soqquadro.

Solo al rientro, i padroni di casa si sono accorti del furto e hanno dato l’allarme ai militari dell’Arma che adesso stanno lavorando, per individuare la batteria che è entrata in azione, con i rilievi tesi a individuare eventuali tracce o impronte lasciate dai ladri e anche attraverso l’analisi dei video catturati dagli impianti di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso la via di fuga dei predoni. Non è escluso che si possa trattare di un colpo studiato nel dettaglio, in cui i ladri hanno agito già preparati a quello che avrebbero trovato. Ma gli accertamenti sono a 360 gradi, aperti a ogni pista, anche a quella del ‘colpo di fortuna’.

San Giovanni non è certo vergine a episodi di furti in casa, anche di particolare entità. A gennaio dell’anno scorso nella zona di San Giacomo in Martignone una banda di predoni aveva preso d’assalto una villa, preparando il piano nei minimi dettagli: più persone – addirittura otto –, tutte con i volti rigorosamente nascosti dietro a passamontagna scuri, dopo aver picchiato i cani, due pastori del Caucaso, avevano tagliato le inferriate delle finestre del primo piano della struttura formata da un doppio complesso per poi avere libero acceso alle stanze e razziare ogni cosa. Erano riusciti così a portare via 15 orologi di grande valore (tra cui vari Rolex), gioielli e denaro contante per circa 600mila euro. Non paghi, avevano forzato l’ingresso dell’abitazione attigua, sempre della stessa famiglia, e qui, tagliando la cassaforte, avevano prelevato gioielli e denaro contante per altri 300-400mila euro, portando via anche due pistole, una Colt e una Beretta calibro 7,62, oltre a cinquanta munizioni.

Nicoletta Tempera