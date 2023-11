Razzie nelle auto parcheggiate. Finestrini rotti e borse sparite

Vetri della macchina sfondati e borsetta ’sparita’. Quello che si è verificato un paio di giorni fa alle scuole Grandi non è il primo caso. Pochi giorni prima, infatti, la stessa tecnica è stata utilizzata anche nel parcheggio della Fonte Fegatella, sul Lungo Sillaro. I furti nei parcheggi di Castel San Pietro continuano a essere un problema non ancora arginato. A nulla sono valsi, per ora, i cartelli piazzati con l’invito a non lasciare borse incustodite in auto. Pochi giorni fa, appunto alle Grandi, una mamma si è allontanata pochi metri dall’auto per prelevare il figlio da scuola, e al ritorno ha avuto l’amara sorpresa: il finestrino del lato passeggero era stato sfondato per sottrarre la borsa lasciata incustodita.

Episodio analogo, come detto, si è verificato pochi giorni prima al parcheggio di viale Terme, uno dei parcheggi da anni tra i più bersagliati della città, assieme a quelli delle scuole, mentre il fenomeno pare in calo in quelle aree di sosta che sono state coperte dalle telecamere di videosorveglianza.

Al Carlino il comandante della Polizia locale, Leonardo Marocchi, aveva così descritto le modalità di questo fenomeno, sconsigliando anche di ricorrere a uno stratagemma poco funzionale: nascondere la borsa in auto. "Queste bande agiscono restando in osservazione, per poi agire a colpo sicuro una volta individuata la ‘preda’", aveva sottolineato il comandante.

Per scongiurare il pericolo "è necessario, anche se comprendo, scomodo, portarsi dietro la borsa. Queste bande solitamente compiono solo furti con destrezza, non borseggi".

c. b.