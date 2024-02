Re Bertoldo apre la festa in piazza

Oggi si celebra la prima domenica della 150ª edizione del Carnevale storico persicetano: a partire dalle ore 13 nel centro storico sfileranno 10 carri allegorici che si fermeranno nella piazza centrale della città per eseguire il famoso ’spillo’. In occasione di questa speciale edizione, oltre alle sfilate in programma domenica 11 e 18 febbraio ci saranno tanti altri eventi collaterali, come mostre, laboratori presentazioni di libri e tanto street food. Alle 13 di oggi in piazza del Popolo è in programma l’apertura della manifestazione con il ’Discorso della Corona’ di Sua Maestà Re Bertoldo, del Principe Bertoldino e della Regina Marcolfa, scritto dal Poeta di Corte Roberto Serra.