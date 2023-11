Re-Use, 70mila euro di incasso

Re-Use Vintage Market 2023 al Baraccano, nello scorso weekend, ha realizzato 70.000 euro, raggiungendo l’obiettivo che era quello di assicurare una somma al progetto di ippoterapia delle quattro associazioni del territorio riunite in rete, che offrono a una novantina di ragazzi disabili l’opportunità di sperimentare un percorso di attività equestre. Non solo, la restante quota incassata servirà per i lavori della cabina Enel, prossima sede di Re-Use. Il fortissimo e determinato impegno delle volontarie di Re-Use che, con la loro intensa attività, non perdono mai di vista gli scopi sempre più importanti da raggiungere, ha fatto sì che, a mercatino chiuso, sia stato regalata una selezione delle cose rimaste al prossimo mercatino di Colle Ameno e ad Ageop. Questo è un esempio di come la solidarietà ben gestita, se è possibile, possa raggiungere vari obiettivi.

