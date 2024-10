Re-Use with Love e solidarietà. Abiti vintage, torna l’iniziativa. Ci sarà il ministro Locatelli

La bellezza del riuso si unisce alla solidarietà. Infatti è la bellezza il tema scelto quest’anno da Re – Use with Love per l’appuntamento autunnale del proprio mercatino all’interno della sede del Quartiere Santo Stefano (via Santo Stefano 119). Al taglio del nastro, oggi alle 14, sarà presente il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. Si continuerà domani e sabato, dalle 11 alle 19, mentre domenica l’orario sarà dalle 11 alle 18. Sempre domenica, alle 16, è prevista l’estrazione della Beauty Lottery for Charity e dalle 17, con un’offerta minima consigliata, ognuno potrà ritirare un sacchetto, avendo 10 minuti di tempo per riempirlo. Il mercatino è un momento importante per le 150 volontarie che lavorano per raccogliere fondi, promuovendo la cultura del riuso, ai fini del sostegno sociale.

Quest’anno hanno deciso di devolvere l’incasso al progetto ’Qualità della vita nei pazienti pediatrici radiotrattati’ dell’Ircss a cura del professor Del Prete, selezionato tra i 67 progetti candidati. Si potranno acquistare capi e accessori per donna e uomo, bambino e teen, oltre ad abbigliamento sportivo, nonché le ultime bellissime novità tra moda e casa del Laboratorio creativo di Re – Use. Grazie a materiali e tessuti messi a disposizione dalle aziende, il Laboratorio realizza pezzi originali creati con una fantasia ed eleganza straordinarie. Da segnalare l’appuntamento di sabato con Inside Out Project, in cui sarà possibile diventare protagonisti di un’opera d’arte con il ritratto scattato da Luca Maria Castelli. Re – Use offre un’occasione simpatica per rinnovare il guardaroba o scovare abiti unici vintage a prezzi sorprendenti. Sono in via di finalizzazione i lavori dell’ex cabina elettrica dei Giardini Margherita che, nel 2025, accoglierà la nuova sede di Re – Use, progetto firmato da Mario Cucinella.

Nicoletta Barberini Mengoli