‘Re-use with love’, serata di solidarietà

’Re-use with love’ pronto a ospitare nel meraviglioso giardino di via Savenella 13 lo spettacolo “The Game” di Cantieri meticci ideato e messo in scena da Pietro Floridia e Sara Pour per sostenere i bambini afgani di un accampamento vicino alla frontiera tra Bosnia e Croazia. I bambini hanno disegnato se stessi come uccellini in fuga dal fuoco e hanno inventato il personaggio di “Uccellina”, una bambina trasformata in uccello migratore, che desidera così tanto scrivere che impara a farlo usando il becco. Nello spettacolo, in programma oggi, prodotto da Cantieri Meticci, Pietro Floridia e Sonia Samra, attrice siriana di 10 anni, racconteranno l’odissea di Uccellina, mentre Sara Pour videodisegnerà dal vivo le immagini del suo viaggio.

Dalle 17.30 aprirà le porte il Mercatino Vintage Solidale di Reuse With Love con abiti selezionati da donna e da uomo. Alle 20.30 inizio spettacolo e proiezione.

All’esterno su via Savenella sara’ presente il food-truck di Mondo Donna Onlus che partecipa all’iniziativa benefica, con possibilità di ristoroaperitivo.