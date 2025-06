Real Sala pigliatutto, ora ha un altro impianto

Rivoluzione della gestione degli impianti sportivi a Castello d’Argile. Dopo la pubblicazione da parte del Comune del bando per l’assegnazione dei campi da calcio, dal primo luglio prossimo, sarà affidata la gestione alla società Real Sala Bolognese, che già gestisce anche gli impianti di Sala e di Anzola. In una partecipata assemblea pubblica, organizzata dall’amministrazione comunale nei giorni scorsi, il sindaco Alessandro Erriquez e l’assessore comunale allo Sport Paolo Resca hanno spiegato l’ampio progetto per i prossimi anni.

"L’obiettivo principale – dice il sindaco – è quello di far parte di un ampio polo sportivo che punti a dare la possibilità di crescita sportiva e sociale ai bambini e ai ragazzi, anche dei territori vicini". Stesso concetto, espresso dal presidente del Real Sala Bolognese, Luca De Bellis. Presente all’incontro il sindaco di Sala, Emanuele Bassi, che ha rimarcato la grande collaborazione che stanno vivendo i Comuni in altri settori come quello scolastico. Con l’avvento della nuova gestione, ad Argile le attività del settore giovanile e scolastico saranno effettuate dalla società sportiva ’Atletico Anzola Sala Argile’. E già dai prossimi giorni ci saranno gli open day gratuiti. "L’innovazione che abbiamo introdotto con questa nuova gestione – sottolinea Erriquez – sarà accompagnata dal rispetto della tradizione sportiva argilese. Oltre alle attività giovanili, continuerà infatti a esserci la prima squadra della storica Libertas Argile-Vigor Pieve, con la novità della nascente Mascarino fc.

E il sindaco aggiunge: "Questo positivo fermento merita degli investimenti strutturali degli impianti che il Comune intende sostenere, senza dimenticare il sostegno e la collaborazione con le società sportive rappresentative di altri sport, forti e presenti da anni. Per raggiungere questi obiettivi continueremo a partecipare a bandi ragionali e nazionali e a destinare risorse del nostro bilancio, consapevoli di quanto sia importante il valore educativo e sociale dello sport".

Il Real Sala Bolognese attualmente conta 500 tesserati, tra ragazzi e per quanto riguarda il calcio femminile sono presenti 100 atlete. Il club può disporre di sei campi da calcio a 11, tre campi a 9, uno a 7 e tre a 5. Ha in forza tre prime squadre (Real Sala in Prima categoria, Libertas Argile-Vigor Pieve in Seconda categoria e Atletico Sala Anzola in Terza categoria) e organizza 14 tornei annuali.

Pier Luigi Trombetta