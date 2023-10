Reale, virtuale e futuro: il gioco diventa arte

Torna la festa della fotografia. Da oggi al 26 novembre ‘FotoIndustria’ presenta la sesta edizione del suo festival che quest’anno si intitola ‘Game’ ed è dedicato all’industria del gioco. È un appuntamento importante perché cade nel decennale della Fondazione Mast e nel centenario dell’industria G.D. Ed è importante anche perché ribadisce un legame profondo con la città: dieci sono le sedi del centro storico (oltre al Mast) che accolgono questa mostra diffusa e che complessivamente offrono oltre 500 opere. In programma undici personali e una collettiva, tutte ad ingresso gratuito, che affrontano i linguaggi più disparati. Entriamo nel dettaglio. Al Mast si possono vedere le immagini di grande formato che Andreas Gursky dedica alla nostra contemporaneità (‘Visual space of today’). Ben due le esposizioni accolte all’Archeologico. Daniel Faust (‘Las Vegas’), arrivato in quella città nel 1987, racconta un folle agglomerato di hotel e casinò fra memoria e illusione mentre Olivo Barbieri (‘Flippers’) dispensa foto di quegli oggetti tappezzati di immagini su cui si sedimenta la nostra memoria. ‘Reality or not’ si intitola la videoinstallazione di Cecil B. Evans ospitata a MAMbo e incentrata sul leggero confine fra reale e virtuale; ‘La salle de classe’ è invece il progetto che Hicham Benohoud ha svolto in aula scolastica di Marrakech e che si può vedere in San Giorgio in Poggiale. Avatar digitali sono al centro del lavoro di Danielle Udogaranya ‘Seeing me, seeing you, seeing us’ ospitato a Palazzo Paltroni della Fondazione del Monte mentre una serie di immagini di parchi giochi ripresi durante la notte costituiscono ‘Playgrounds’ di Linda Fregni Nagler visitabile a Palazzo Boncompagni. ‘Carlo e Luciana’ sono una coppia di Vignola che si è fotografata instancabilmente in giro per il mondo e i cui materiali sono stati ripresi da Erik Kessels per la mostra a Palazzo Magnani. E ancora un omaggio al karaoke inteso come ricordi di famiglia è al centro di ‘Ghost karaoke’ del libanese Raed Yassin a Palazzo Vizzani mentre le immagini delle giostre tedesche di inizio Novecento costituiscono il nucleo poetico di ‘Berlin funfair’ di Heinrich Zille a Casa Saraceni. Ericka Beckman, invece, a Spazio Carbonesi crea una videoinstallazione che contamina la favola con la polita e l’economia. È l’ex chiesa di San Mattia infine ad ospitare la collettiva ‘Automated photography’sull’evoluzione dell’immagine digitale.

c. cum.