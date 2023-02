"Reati in calo grazie ai varchi telecontrollati"

Dalla prevenzione di un reato di usura, aggravato dallo spaccio di stupefacenti, all’intercettazione di un auto rubata. Nel 2022 il comando di Polizia Locale di Alto Reno Terme ha svolto un’importante attività di indagine anche grazie alle nove telecamere che sono state installate all’ingresso del territorio del comune. Qualsiasi auto che attraversa questi varchi viene censita al comando della polizia locale e se essa è già stata segnalata scatta l’allarme che fa partire la successiva identificazione del conducente.

Il servizio funziona tutto il giorno e in questo modo è possibile fare anche un capillare lavoro di prevenzione. "Non posso negare che l’istallazione di questo sistema – spiega il sindaco di Alto Reno Giuseppe Nanni – abbia avuto un costo iniziale, ma abbiamo avuto una risposta importante in termini di sicurezza e i risultati ci hanno ampiamente ripagato della spesa". L’attività ha spaziato dalla prevenzione alla ricerca di chi, commesso un reato, ha cercato poi di farla franca. E’ il caso di quattro sinistri automobilistici che hanno visto la fuga iniziale dei responsabili. Attraverso una serie di informazioni incrociate è stato possibile identificare, sanzionare i colpevoli e risarcire chi aveva subito il danno. Il caso di usura, invece, dimostra la fiducia che il comando ha costruito con le persone. Un cittadino è caduto in una difficile situazione che oscillava tra l’estorsione e l’usura e alla fine si è convinto a presentare una querela che ha poi consentito alla polizia locale di individuare tempestivamente i colpevoli e verificare che erano coinvolti anche nello spaccio di stupefacenti. Vi è stata anche la possibilità di intercettare una vettura usata per compiere furti in abitazione e, oltre a sventare il reato, è stato possibile anche recuperare l’automobile. L’intenso controllo del territorio ha anche consentito di prevenire e reprimere diversi reati predatori, mentre sapere chi entra e chi esce dal comune di Alto Reno ha permesso di individuare un cittadino comunitario denunciato a piede libero per furto con destrezza, avendo sottratto il telefono cellulare a un cliente in un supermercato.

Infine, è stato identificato anche un uomo che portava con sé una serie di armi e oggetti atti a offendere. In una realtà dove vivono diversi anziani, questi controlli sono importanti anche perché hanno creato un filtro importante verso quelle truffe che negli anni passati si sono registrate anche in questa zona dell’appennino.

Massimo Selleri