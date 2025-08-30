Bologna, ricercato per reati informatici: latitante di 28 anni arrestato

Bologna, 30 agosto 2025 – Era ricercato dal dicembre 2023 per gravi reati informatici, ma la sua latitanza è finita in questi giorni lungo le strade della pianura bolognese. Un 28enne di nazionalità rumena è stato arrestato dai carabinieri di Molinella durante un posto di controllo alla circolazione stradale a Malalbergo.

Il giovane viaggiava a bordo di un’auto insieme ad altri connazionali quando, sottoposto a un controllo, è emerso il suo nome all’interno della banca dati Sdi – Sistema di Indagine. Gli accertamenti hanno confermato che nei suoi confronti pendeva un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura di Bologna.

L’uomo, infatti, era già stato condannato nel 2022 dal tribunale di Treviso per accesso abusivo a un sistema informatico o telematico e, l’anno successivo, da quello di Bologna per frode informatica. L’unificazione delle pene, stabilita con sentenze definitive, ha determinato per lui una condanna complessiva a 4 anni e 8 mesi di reclusione, oltre a una multa di 4.300 euro.

Informato il pubblico ministero di turno, i militari hanno proceduto all’arresto e al trasferimento del 28enne in un istituto penitenziario, dove sconterà la pena residua.