’Rebirth’: le sculture di Masilarts a Palazzo Vassè Pietramellara

L’associazione Succede solo a Bologna organizza la mostra di Malisarts (Malisa Catalani) all’interno dello storico Palazzo Vassè Pietramellara di via Farini 14.

L’esposizione dal titolo ’Rebirth’, curata da Elena Selmo, si sviluppa con un andamento circolare, che trasforma questa esperienza in una sorta di ciclo di rinascita del visitatore.

Un viaggio che mette in relazione la scultura, intesa come processo creativo e trasformazione della materia, e il percorso interiore e mistico dell’uomo, inteso invece come processo di elevazione interiore e rinascita spirituale. Così i suoi corpi sono ricreati, diventando qualcosa di diverso e con qualcosa in più rispetto alle nostre realtà quotidiane. L’esposizione sarà inaugurata oggi alle 18,30 per poi proseguire fino alle 23. Domani e domenica l’orario è continuato dalle 10 alle 22 mentre sabato, in occasione della Notte Bianca dell’arte, si va fino alle 23. L’ingresso è aperto a tutti.