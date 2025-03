Rebus piste ciclabili: "Non ci sentiamo sicuri su quelle a bordo strada"

di Sara AusilioSe si chiede a chi la bicicletta la utilizza tutti i giorni per compiere piccoli spostamenti in città o semplicemente per fare un po’ di movimento, Bologna non è promossa a pieni voti come città ‘bike-friendly’. Tra i problemi più citati dai ciclisti c’è la scarsità delle piste ciclabili dedicate, i percorsi poco sicuri - come quello di via Saragozza, già oggetto di critiche - e la disattenzione di chi è alla guida.

Lucia Grazia, che utilizza la sua fidata bicicletta bianca per spostamenti brevi, racconta: "Mi sento sicura solo sulle ciclabili dedicate, mentre su quelle a lato nella strada no, perché spesso vengono occupate da macchine in sosta, pedoni, motorini o furgoni che scaricano merci. In zona San Donato, una volta, una macchina ha aperto la portiera all’improvviso mentre passavo: mi sono schiantata".

Per Federico Colaiuta, ciclista amatoriale, Bologna è una città abbastanza a misura di bicicletta anche se "presenta ancora qualche difficoltà. Alcune piste ciclabili sono strette o mal progettate, tanto che a volte preferisco pedalare direttamente in strada. In zona Arcoveggio, per esempio, ho trovato diversi punti critici, così come sul ponte Matteotti. Oltre alla questione sicurezza, resta il grosso problema dei furti di biciclette, con cui tutti noi ciclisti dobbiamo fare i conti".

In sella alla propria bicicletta c’è anche chi con l’introduzione di ’Bologna Città 30’, si sente più sicuro. "Vado sempre in bicicletta e mi trovo bene, perché è un mezzo pratico e veloce – spiega Patrizia Pistolozzi – Non è tutto perfetto, certo: la sicurezza non è al 100%, ma questo vale per tutti. ’Bologna 30’ aiuta di certo a ridurre i rischi, però confesso che noi ciclisti, a volte, siamo un po’ indisciplinati: ci sentiamo troppo liberi quando svettiamo sulle piste ciclabili".

È dello stesso parere Renzo Tura: "Io sono sempre in bicicletta. Da quando c’è il limite dei 30 chilometri orari mi sento più tranquillo. Abito in zona Saragozza e, in generale, mi sento abbastanza sicuro, anche se bisogna sempre stare attenti perché alcuni automobilisti proprio non ti vedono. Secondo me, Bologna è una città in cui si può girare bene in bici".

Chi invece la bicicletta non la utilizza e preferisce andare a piedi o in auto, appena sente parlare di "ciclisti" e "biciclette", si mette le mani nei capelli. "Sono come dei ‘killer silenziosi’", ironizza una signora.

"Ne avrei tante da dire sui ciclisti… Me li trovo spesso alle calcagna – aggiunge Rita Carlotti – sotto i portici o contromano. In strada, a dire il vero, siamo un po’ tutti indisciplinati ma i ciclisti, secondo me, lo sono più di tutti".

Anche per Giovanni Frascà i ciclisti sono particolarmente indisciplinati: "Ammetto che non li sopporto. Me li trovo sotto i portici o mi tagliano la strada senza preavviso. Quando porto i miei due cani a passeggio, sfrecciano a fianco facendoli spaventare: è pericoloso. Per non parlare di quando sono al volante: è un vero delirio. Per molti di loro, i semafori rossi non esistono". L’ex calciatore del Bologna Giuseppe Anaclerio concorda: "Non bisogna generalizzare, ma la stragrande maggioranza dei ciclisti fa un po’ come gli pare. Mi meraviglio di loro, perché in caso di incidente sono quelli che ci rimettono di più".

Infine, c’è chi prova a fare un bilancio tra i pro e i contro, come Mario Negroni: "Credo che i ciclisti si dividano in due categorie: quelli disciplinati e quelli che fanno come gli pare. Adesso, con le nuove piste ciclabili, se ne vedono meno sotto i portici, ma Bologna è ancora una città troppo a misura d’auto. I problemi di traffico, secondo me, non li risolverà nessuno: ’Bologna 30’ ha fatto qualcosa, ma non basta. Se tutti andassero a piedi o in bici, il traffico diminuirebbe, ma è pura fantascienza".