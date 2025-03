Rebus polizze catastrofali. Dall’1 aprile parte l’obbligo. Cna: prorogare di 6 mesi

di Filippo DonatiBOLOGNAIl panico-polizze è il nuovo capitolo della battaglia dei bolognesi e dei romagnoli contro le alluvioni. "Dal 1° aprile si troverà scoperto il 95% delle imprese", tuona la Cna. Come avverte il direttore di Cna Bologna Claudio Pazzaglia, se l’1 aprile dovesse per esempio esondare di nuovo il Ravone, la gran parte delle piccole attività della zona sarebbero in guai seri: lo Stato, infatti, non interverrà più per rimborsare i danni subiti. Nelle ultime settimane il tema è stato ed è al centro delle preoccupazioni di molte aziende: "La cifra richiesta dalle compagnie di assicurazione può andare da qualche centinaio di euro per le imprese già in parte coperte ai 100mila euro richiesti a un’imprese dell’area metropolitana, con diverse sedi, associata a Cna. Ma il problema è enorme: qualcosa come 80mila piccole e medie imprese bolognesi, il 95% del totale, sono senza assicurazione"."Quella in scadenza il 31 marzo è una tagliola perché blocca tutti gli aiuti di Stato", spiega ancora il dirigente Cna, "abbiamo chiesto una proroga di almeno sei mesi, anche perché le compagnie assicurative non hanno le idee chiarissime". In queste ore anche Confindustria, a livello nazionale, ha chiesto una prproroga, anche solo di tre mesi. Sulla base delle attuali tariffe del mercato assicurativo, il Centro studi di Unimpresa ha provato a calcolare i costi annuali per una Pmi con 500 metri quadrati di sede e 15 dipendenti: in una zona a basso rischio il costo annuale va da 1.500 a 3mila euro; in una zona a medio rischio la spesa sale in una fascia da 3mila a 6mila euro; mentre in una zona ad alto rischio, come quelle soggette a frequenti alluvioni, l’esborso cresce ancora tra i 6mila e i 12mila euro. Per una grande impresa con più stabilimenti, il costo potrebbe superare i 30mila o i 50mila euro annui.Dal mondo delle assicurazioni spiegano che le variabili in gioco sono in realtà moltissime: "Ad esempio il materiale di costruzione – entra nel dettaglio un professionista attivo a Faenza, con vari clienti posti nel cuore della zona rossa – in quanto le strutture in acciaio hanno una resistenza alle alluvioni diversa rispetto a laterizi o calcestruzzo. Lo stesso dicasi per il terreno, che va assicurato esattamente come i fabbricati e i macchinari. Poi interviene l’anno di costruzione: un fabbricato precedente al ‘76 avrà un costo maggiore rispetto a edifici posteriori al 2000 o al 2010. Ci sono poi ancora altre variabili: l’impresa si è munita di paratie, o di recinzioni con muratura piena? Intende avvalersi di un pronto intervento in caso di calamità? Direi insomma che le tariffe possono oscillare fra l’1 per mille del valore di quanto assicurato e il 3 o 4 per mille nei casi più problematici".