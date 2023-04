Rebus Porrettana, la Cna ’chiama’ Salvini

La Cna di Bologna ha invitato il ministro delle Infrastrutture a un convegno che si terrà venerdì 12 maggio al Cinema Nuovo di Vergato e che avrà come tema la "Strada Statale Porrettana, un nodo da sciogliere". Sulla questione i tecnici di Anas hanno sul tavolo due ipotesi diverse: una elaborata dallo stesso ente che si occupa dei collegamenti stradali su mandato della Regione, che riguarda un adeguamento dell’attuale percorso da Vergato a Sasso Marconi; mentre l’altra è stata definita da professionisti di Autostrade per l’Italia per conto del viceministro Galeazzo Bignami e che riprende l’idea di una bretella dalla Carbona a Pian di Setta, ipotesi che in linea di principio non era dispiaciuta neppure alla Città Metropolitana.

Questo convegno ha un vantaggio rispetto alle discussioni che si sono susseguite fino ad ora, dato che si ragionerà su dati concreti e non solo sulle sensazioni. In queste settimane Cna ha proposto a imprese e cittadini del territorio un sondaggio e le sue conclusioni saranno illustrate durante l’incontro. "Da decenni ci stiamo interessando alla mobilità in Appennino e alla Statale Porrettana in particolare, avanzando anche proposte concrete – spiega il presidente di Cna Bologna Antonio Gramuglia –. Questo sondaggio è ancora in corso e ci ha spinto a invitare i principali interlocutori istituzionali nazionali, regionali e bolognesi per sentire dalla loro viva voce le soluzioni che verranno proposte". Avendo lo stesso obiettivo, questa iniziativa assorbe quella portata avanti dal sindaco di Gaggio Montano Giuseppe Pucci e, infatti, alla serata interverranno anche gli amministratori dei comuni interessati e i rappresentanti della regione Emilia Romagna e della Città Metropolitana, tenendo presente che a breve scadono anche i termini che Anas si era data per rendere pubbliche le sue valutazioni sui pro e contro delle due opere.

"Ci auguriamo davvero – conclude Antonio Gramuglia – che il convegno Cna contribuisca ad accelerare le soluzioni che renderanno la Porrettana una strada più veloce da percorrere, che non penalizzi le imprese che devono trasportare o ricevere merci, che invogli i turisti ad essere sempre più presenti sull’Appennino, che faccia vivere meglio i cittadini e i pensionati che abitano in Appennino".

Massimo Selleri