Rebus ricostruzione. Lepore vede Musumeci. Summit lampo a Roma su opere e risorse

L’alluvione resta al centro degli impegni politici del sindaco Matteo Lepore. Ieri, a mezzogiorno, il primo cittadino ha incontrato il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, a Roma. Un summit lampo, durato appena una ventina di minuti.

Da quello che filtra da fonti romane, si è trattato di un incontro istituzionale, dove il ministro ha invitato il Comune a quantificare le risorse per la ricostruzione, salvo poi rivolgersi alla struttura commissariale per mettere in campo le azioni necessarie. In cima all’agenda ci sono, chiaramente, le opere di messa in sicurezza della città che, secondo il ministero, il Comune avrebbe potuto già fare, come ad esempio ’un canale di gronda’ sotterraneo in grado di convogliare l’acqua di fiumi e rii, a fronte di piogge molto forti.

Fonti di Palazzo d’Accursio raccontano di un faccia a faccia interlocutorio, dove il sindaco ha raccontato quello che è successo a Bologna, sottolineando che occorre una progettualità dedicata alla quale il Comune sta lavorando.

Quello che è stato evidenziato dal sindaco, è che ciò che verrà messo a terra sarà condiviso con la Regione e i consorzi per mettere in sicurezza idrica la città e il centro abitato in particolare.

Ambienti vicini a Palazzo d’Accursio, comunque, riferiscono di un colloquio cordiale e collaborativo, mentre da Roma evidenziando più che altro la formalità del summit, durante il quale il ministro ha ribadito la disponibilità di quanto già predisposto con lo stato di emergenza e i piani speciali per l’alluvione. Il modus operandi, ha fatto sapere il Comune, dovrà comunque essere condiviso con la Regione e il commissario, poi si valuterà assieme anche al ministero quante e quali risorse serviranno.

Nel frattempo, l’amministrazione tiene alta l’attenzione mappando il territorio e mettendo in campo un gruppo di lavoro tecnico e politico per incontrare i cittadini che hanno scritto allo ’sportello alluvione’.

Come raccontato dal Carlino, sono diverse le ipotesi per affrontare la messa in sicurezza del territorio. Tra quelle su cui sta ragionando Palazzo d’Accursio, c’è quella di micro canali sotterranei che, in caso di emergenza, aiuterebbero a convogliare l’acqua in eccesso del rio Meloncello, ma anche da altri corsi d’acqua che corrono giù dalla collina (come il rio San Luca, il rio del Genio e il rio San Giuseppe), verso il canale di Reno. Un altro ragionamento è poi relativo alla possibilità di allargare il letto del rio Meloncello nel tratto in collina, dove non ci sono case. Altre idee sono al vaglio per la zona Saragozza, dove il Ravone è esploso con danni e polemiche: tra queste, il Comune pensa all’allargamento di parte delle tombatura dei canali sotterranei che passano sotto via Irma Bandiera. Come detto, si tratta di ipotesi, che si stanno valutando alla luce di considerazioni tecniche e sopralluoghi informali.

Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia, va oltre le frasi di circostanza relative al summit a Roma tra Musumeci e Lepore, e già fa un passo avanti: "L’intervento che prevede un canale di gronda sotterraneo potrebbe essere risolutivo e consentirebbe di intercettare le acque o una parte di esse evitando di farle scaricare su torrenti e ruscelli e quindi poi sulla città che attualmente non ha una rete idrica adeguata". Un modo, secondo il meloniano, "in grado di valorizzare la collina per aumentare la qualità della vita in città", dice, rimarcando anche la bontà "del Passante Sud rispetto al Passante di Mezzo".

Infine, l’affondo di Lisei sulla messa in sicurezza post-alluvione: "Quelli di Bologna sono problemi che erano conosciuti e sui quali era necessario intervenire prima e per tempo e forse tanti danni si sarebbero evitati. È però prevalso un ambientalismo radicale che vuole salvare l’ambiente, ma non l’uomo che ci vive. Il governo, dalla sua, parla sempre con tutti perché la priorità è trovare le soluzioni e risolvere i problemi dei cittadini".

Rosalba Carbutti