Recapito all’Ufficio postale per chi abita nelle strade chiuse al transito

A causa del dissesto di via Monterenzio Chiesa Poste Italiane ha attivato un nuovo servizio, riservato ad alcuni numeri civici posti sull’area che necessita di lavori di ripristino a causa degli smottamenti dovuti all’alluvione. Poste informa che "l’azienda ha messo a disposizione un servizio di recapito alternativo per i cittadini che si trovano in situazione emergenziale (abitazioni in aree irraggiungibili o che sono stati evacuati) nelle località ancora in situazione critiche come nel comune di Monterenzio, dove dopo gli smottamenti causati dagli eventi meteorologici della scorsa primavera, sarà necessario limitare il transito su alcune aree per effettuare lavori di manutenzione e ripristino della strada". Via Monterenzio Chiesa, infatti, al pari di via Lamma, da ordinanza comunale in vigore dal 29 dicembre scorso, sono precluse al passaggio anche per i residenti. A partire da dopodomani, lunedì 29 gennaio, e fino alla riattivazione delle condizioni di sicurezza e salvaguardia dei cittadini, i residenti di via Monterenzio Chiesa e precisamente dei numeri civici 12,14, 15,16, 17,18, 19,20,21,22 e 23 avranno a disposizione la corrispondenza a loro indirizzata nell’ufficio postale di Monterenzio, sito in via Idice 160, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Si ricorda che la tempistica di giacenza avrà tempi differenziati in base alla tipologia di prodotto.