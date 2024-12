Recuperate le campane della chiesa di Fiorentina

Un ritrovamento di grande interesse storico-culturale, oltre che prezioso per il patrimonio comunale, quello fatto a Fiorentina, frazione di Medicina, dal locale distaccamento dei vigili del fuoco. Le campane della chiesa erano infatti rimaste ‘in gabbia’ nel sottotetto della chiesa della frazione a seguito del crollo del tetto, ma a ’liberarle’ ci hanno pensato i vigili del fuoco.

"Si è trattato di una delicata e complessa operazione di recupero - dicono i caschi rossi- che ha, infine, permesso di riportare alla luce le cinque campane della storica chiesa di Fiorentina. Questi preziosi oggetti erano rimasti intrappolati nel campanile dopo il crollo del tetto dovuto alla veneranda età della struttura. L’intervento è stato portato a termine grazie alla preziosa collaborazione tra varie squadre dei vigili del fuoco e quelle del nucleo specialistico Saf (Speleo Alpino Fluviale). Tante le attrezzature utilizzate nell’operazione, tra cui un’autogru e un’autoscala, che sono state fondamentali per raggiungere e recuperare le campane attraverso i resti del tetto crollato".

Il recupero, oltre a essere stata una sfida tecnica, ha richiesto una meticolosa pianificazione. Le campane, preziose per il loro valore storico e culturale, sono state maneggiate con estrema cura per preservarne l’integrità. L’intera operazione è stata supervisionata dal comandante dei vigili del fuoco di Bologna, Mauro Caciolai, che ha coordinato le varie fasi del lavoro assicurandosi che tutto si svolgesse in sicurezza e nel rispetto del patrimonio storico della comunità.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’amministrazione comunale di Medicina, per voce del sindaco Matteo Montanari: "Mi unisco al ringraziamento del parroco don Cesare Caramalli e della comunità di Fiorentina per il prezioso operato del corpo dei vigili del fuoco – sottolinea il primo cittadino –. Le campane sono state messe in sicurezza per preservarle ed anche per evitare pericoli per i cittadini". Sono stati tanti gli ‘umarell’ medicinesi e della frazione che, dalle prime ore del ritrovamento delle campane, si sono recati sul posto per poterle vedere da vicino.

Zoe Pederzini