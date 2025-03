Recuperati atti sul Teatro Comunale: "I documenti del ’700 tornano a casa"

"Una documentazione che rappresenta un pezzo di storia cittadina". Ottantasette documenti sulla costruzione del teatro comunale di Bologna tornano all’Archivio di Stato. Ci sono testimonianze che ripercorrono lo storico luogo cittadino, il primo teatro pubblico della città attraverso progetti sulle aree vicine, pagamenti dei palchi, riduzioni e curiosità. Un pacchetto di carte e unità documentarie che risalgono al periodo compreso tra il 1745 al 1770, appartenenti alla serie Diversorum dell’Archivio dell’Assunteria di Camera, conservato proprio all’Archivio di Stato.

Così ieri mattina il Nucleo di Bologna carabinieri tutela patrimonio culturale, con il comandante Carmelo Carraffa, ha fatto tornare ’a casa’ il materiale, consegnandolo nelle mani della direttrice dell’Archivio di Stato Caterina Fontanella. Documenti che erano finiti in vendita online, in un canale e-commerce. Ma che grazie a una segnalazione di un funzionario della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia-Romagna, e dopo attente verifiche, sono così tornati alla luce, al fianco della centinaia di migliaia di materiali del fondo cittadino. E l’uomo, bolognese, che aveva messo in vendita la documentazione di un valore di 10mila euro, è stato denunciato e ora dovrà rispondere di ricettazione di beni culturali.

"Una importante attività svolta congiuntamente che ha permesso di far tornare a casa questi preziosi documenti settecenteschi. L’indagine è stata tradizionale, arrivando a un sequestro per evitarne la vendita online", spiega il comandante Carraffa. Soddisfatta dell’operazione anche la direttrice Fontanella che ha potuto riaccogliere l’intero materiale: "L’Archivio di Stato è un vero patrimonio, con una documentazione che si quantifica in 38 chilometri lineari. Non sappiamo realmente quando questa documentazione recuperata venne sganciata dall’altro materiale. Un pezzetto di storia che quindi torna a congiungersi". Ma l’operazione è stata resa possibile grazie all’importante segnalazione della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia-Romagna. La soprintendente Elena Stefani spiega: "Noi verifichiamo tutto ciò che c’è in vendita online, sulle bancarelle e nei mercati dell’antiquariato. Un lavoro impegnativo che dà soddisfazione quando vengono recuperati materiali del genere per la città". Dopo la segnalazione, l’operazione per la riappropriazione dei documenti è stata illustrata, passo dopo passo, dalla funzionaria archivista dell’Archivio di Stato Alida Caramagno che ha seguito l’esame tecnico-scientifico assieme alla collega della Soprintendenza Giovanna Caniatti. Documenti che testimoniano la fedele ricostruzione storica della realizzazione dell’attuale Teatro comunale, compiuta nel 1761 sul progetto dell’architetto Antonio Galli Bibiena e costruito da Michelangiolo Galletti.

"Parliamo di documenti importanti che riguardano la storia del nostro Teatro comunale e la vita della seconda metà del settecento. Credo che sia importante anche per le future generazioni avere a disposizione questi materiali", prosegue nel racconto Enrico Di Stasi, in rappresentanza del sindaco Matteo Lepore. Fulvio Adamo Macciardi, sovrintendente al teatro comunale di Bologna, spiega invece quanto valgono per la storia cittadina e del teatro questi documenti recuperati: "Materiale carico di fascino. C’erano problemi di sostenibilità e investimenti anche in quell’epoca. Questi documenti servono a fissare ciò che è successo prima, con un grande rispetto del passato".