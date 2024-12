Recuperato dai carabinieri. Dipinto del ’400 rubato ritrovato dopo 45 anni . Era a Imola in una cantina

Cinque anni fa, sgomberando una vecchia cantinaa Imola, aveva visto spuntare, da una busta nera dei rifiuti, un’immagine della Madonna. L’operaio, di fede islamica, senza conoscerne il valore, aveva deciso comunque di conservare quella tela, per rispetto verso l’immagine sacra. Lo scorso ottobre, poi, il lavoratore aveva deciso di regalarla a un cliente appassionato di arte. Non poteva sapere si trattasse della Madonna del Melograno, rubata nella notte tra il 18 e il 19 marzo del 1979 dalla pinacoteca di Gubbio. E quel gesto di fede prima, di gentilezza poi, ha permesso alla tela quattrocentesca, di inestimabile valore, di tornare a casa dopo 45 anni.

È successo ieri, al termine delle indagini condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bologna, guidati dal capitano Carmelo Carraffa, a cui l’ultimo ‘proprietario’ imolese dell’opera si era rivolto, intuendo che quel dipinto ricevuto in dono fosse molto di più di una semplice ‘crosta’. I militari dell’Arma che, in tutti questi anni, non avevano mai interrotto le ricerche della tela, una Madonna col Bambino e San Giovannino attribuita a Pier Francesco Fiorentino, allievo di Filippo Lippi, hanno contattato subito la Pinacoteca umbra, avviando gli accertamenti necessari a verificare l’autenticità dell’opera. E, confrontando la tela della cantina con le fotografie del dipinto trafugato, hanno trovato le sue ‘impronte digitali’: quattordici particolari irripetibili, come cadute pittoriche, fori di tarlo e danneggiamenti sulla superficie pittorica e anche nella cornice. Qui, in particolare, è emersa la ‘prova regina’: due forellini simmetrici, dove un tempo era affissa la targhetta con la descrizione dell’opera. A questo punto, accertato che si trattasse della vera ‘Madonna del Melograno’, il magistrato ha disposto la restituzione della tela alla Pinacoteca eugubina, da cui era stata trafugata tanti anni fa. Un furto acrobatico, con i ladri che si erano calati da trenta metri con corde da alpinista: l’episodio aveva destato grande interesse, tanto che dell’opera si era parlato moltissimo anche in televisione, con servizi su ‘Chi l’ha visto?’ e al ‘Maurizio Costanzo Show’. Una tale attenzione, con le immagini dell’opera diffuse ben oltre i canali di settore, che ne aveva reso probabilmente impossibile la vendita: così, i ladri, dopo averla nascosta nella cantina imolese, probabilmente l’avevano dimenticata lì. O chissà. Fatto sta che ieri la Madonna è tornata a casa sua: alla cerimonia hanno preso parte, oltre al capitano Carraffa e i colleghi dei Nuclei Tpc di Monza e Perugia, anche il vescovo di Gubbio e Città di Castello, il dirigente del settore cultura della Regione Umbria, il direttore dei Musei dell’Umbria, l’assessore alla Cultura del Comune di Gubbio e la Direttrice della Scuola di specializzazione in beni storico artistici.