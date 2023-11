Red Canzian: "Casanova amava la libertà delle donne"

Dopo il successo teatrale, con oltre 100mila spettatori in 88 repliche in Italia, il ‘Casanova Operapop’ di Red Canzian arriva sul grande schermo. Il film, come l’opera, dipinge il quadro di una Venezia ai tempi della Serenissima, in cui storia e salvezza si giocano fra i bácari popolati da varia umanità e i ricchi palazzi del potere.

Un crescendo che accompagna lo spettatore in un intreccio di avventure, emozioni, sentimenti, ricerca di libertà, affermazione di diritti, sete di giustizia e intrighi politici, rivelandosi contemporaneo, seppur vestito in chiave settecentesca. Prodotto da Red Canzian e Beatrix Niederwieser per Blu Notte, in collaborazione con Stefano Scaroni e con il supporto della Regione del Veneto, il film è portato in sala da Officine Blu. E il musicista, bassista dei Pooh, che ha ideato, composto e prodotto l’opera, sarà questa sera alle 20 al cinema The Space e alle 21 al cinema Uci Meridiana per incontrare il pubblico e introdurre il film.

Red Canzian, un film nato dall’impossibilità di accontentare i troppi spettatori…

"Sì. E la meraviglia del film non perde l’emozionalità del teatro. Al cinema si possono vedere i primi piani, l’espressività dei volti degli attori. Riesce a restituire il sapore dello spettacolo dal vivo a chi non è riuscito ancora a vederlo, ma anche dare una nuova prospettiva a chi lo ha vissuto in teatro, perché il cinema è il luogo migliore per esaltare il dettaglio".".

Cosa l’affascina del Casanova?

"La storia di quest’uomo che non era soltanto un libertino impertinente. Giacomo Casanova amava le donne e le rispettava tantissimo. Addirittura rifugge l’amore per paura di star male. Non è certo un uomo che interviene sulla libertà della compagna".

Un tema drammaticamente attuale…

"In un momento come questo, in cui i ’piccoli’ uomini per paura di essere lasciati uccidono la propria compagna, mi piace trasmettere un messaggio di questo tipo. Casanova è un uomo rispettoso e gentile".

Vi accomuna qualcosa?

"La sua voglia di avventura, di mettersi in gioco e di rischiare. Diventa addirittura un agente segreto al servizio della Serenissima. È un filosofo, un alchimista, un diplomatico, uno degli uomini più ricercati e desiderati dalle corti europee".

Il suo spettacolo ha chiuso qui la tournée. Che rapporto ha con Bologna?

"Abbiamo addirittura aggiunto una data perché era tutto sold out. Al di là della riconoscenza perché Valerio Negrini, bolognese, è stato il fondatore dei Pooh, che sono nati in questa città, il rapporto è di fratellanza e amicizia. Bologna l’ho sempre vissuta come una città mamma, che ti abbraccia".

Amalia Apicella